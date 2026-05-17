«Потому что не пью»: Певица Лолита не смогла сняться в фильме Гай Германики
Лолита Милявская сообщила о приостановке съёмок фильма Валерии Гай Германики
Певица Лолита Милявская на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ сообщила, что съёмки документального фильма о ней от Валерии Гай Германики временно остановились.
В беседе с Пятым каналом артистка рассказала, что работа над картиной застопорилась из-за неё самой, а именно — из-за отсутствия привычки пить.
Выяснилось, что режиссёр сама предложила Милявской снять о ней фильм. Однако команда набрала материалы только на три эпизода — снимать дальше стало нечего.
«Я ей сказала, что набрать материала со мной очень сложно. Поэтому пока мы на стопоре. Не пью, поэтому неинтересно!» — объяснила Лолита.Стороны договорились показывать только закулисную жизнь артистки. Но даже после того, как операторы прожили с ней бок о бок трое суток, материала оказалось недостаточно.
Ранее Лолита показала, как катается с молодым блондином на кабриолете у моря. При этом певица не раскрыла личность спутника.