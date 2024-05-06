За месяц с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» забронировали 6 тыс книг

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области
Почти 6 тысяч книг забронировано с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» в апреле. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
В список наиболее популярных книг бронирования вошли «Два капитана» В. Каверина, «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Неслужебный роман» Е. Кретовой, «Умная и знаменитая собачка Соня» А. Усачева, «Энциклопедия безопасного поведения для детей» Ю. Василюка.
Стоит отметить, что зарегистрироваться желающие могут через учетную запись на Госуслугах и получить электронный читательский билет в удобном для них виде.
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«В апреле с помощью электронного сервиса «Библиотеки Подмосковья» было забронировано 5998 книг. Авторизация на сервисе «Библиотеки Подмосковья» — это единый электронный билет во все библиотеки Московской области, который дает доступ к более, чем 8 млн книг, и позволяет выбрать и забронировать необходимую книгу удаленно. Сервис, объединяющий информацию обо всех библиотеках Подмосковья, начал работать в марте и уже стал популярен среди читателей», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что зарегистрироваться желающие могут через учетную запись на Госуслугах и получить электронный читательский билет в удобном для них виде.
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Мира Полтева