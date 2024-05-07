Выставка «Археологические открытия Подмосковья» открылась в Дмитрове

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Дмитрове открывается выставка «Археологические открытия Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка открылась 7 мая в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»
Стоит отметить, что все желающие смогут посетить выставку бесплатно до 27 октября 2024 года.
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«В экспозиции представлены наиболее яркие находки, обнаруженные в результате спасательных археологических исследований последних лет, проведенных на территории Дмитровского городища, Троице-Сергиевой лавры и города Вереи во время хозяйственных и строительных работ, реконструкции инженерных сетей, работ по благоустройству общественных территорий и организации пешеходных зон. Посетители выставки увидят предметы, относящиеся к раннему периоду существования Дмитрова. Особое внимание уделено предметам-свидетелям духовной жизни насельников Троице-Сергиевой лавры», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что все желающие смогут посетить выставку бесплатно до 27 октября 2024 года.
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Мира Полтева