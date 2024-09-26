27 сентября в Московской области пройдут тематические экскурсии по паркам

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
27 сентября, в честь Всемирного дня туризма, более 15 парков Подмосковья организуют бесплатные групповые экскурсии для посетителей всех возрастов. В Министерстве культуры и туризма региона сообщили, что экскурсии будут посвящены истории парков, их муниципалитетов, а также жизни выдающихся личностей, связанных с этими местами.
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Дайана Хусинова