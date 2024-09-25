В Химках состоялся танцевальный концерт «Хоровод традиций»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Концерт «Хоровод традиций» состоялся в Центральной детской школе искусств (ЦДШИ) городского округа Химки, для зрителей выступили ученики хореографического отделения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программу вошли танцы народов Росси и других стран, впечатление от выступлений усилили яркие костюмы и этническая музыка. Свои номера представили три хореографических ансамбля школы искусств — «Росток», «Улыбка» и «Юность», — говорится в сообщении.Участников концерта и их педагогов поблагодарила директор ЦДШИ Инна Монастырская.
«Каждый из наших коллектив представил уникальную программу, отражающую богатство и самобытность культурного наследия разных народов», — отметила она.Кроме того, после концерта Инна Монастырская вручила руководительнице ансамбля «Росток» Надежде Казариной почётный знак «За труды и усердие» от администрации округа Химки.
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