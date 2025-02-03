Темой клинского фестиваля «Самоварное настроение» станут русские валенки

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Клину 8 февраля проведут VIII традиционный зимний гастрономический фестиваль «Самоварное настроение». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Мероприятие посвящено чайным традициям разных исторических эпох. Гостей ждут в парке «Сестрорецкий», тачало – в полдень. Темой фестиваля в этом году станут русские валенки. На нём проведут конкурс по растопке самоваров на время, забег в гигантских валенках, квесты, гадания, эстафеты, устроят валеночный тир. Состоится выставка старинных самоваров из личных коллекций клинчан», – рассказали в ведомстве.Желающих будут угощать ароматным горячим чаем из самоваров, печеньем, леденцами и другими сладостями.Посетителей ждут народные гуляния и музыкальная интерактивная программа в фольклорном стиле. Завершит праздник концерт с участием театра песни «Столица» и ансамбля «Матрёна Арт».
Читайте также:
В Можайске открывается выставка русского национального костюма
Жителей Подмосковья пригласили на литературный конкурс «Герои Великой Победы»
На Кубани проведут Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок»
Лора Луганская