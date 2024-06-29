Тихон Тихий: зачем 29 июня встряхивать лень

Фото: Фотобанк Московской области/ Владимир Лебедев
Православные 29 июня вспоминают святителя Тихона Тихого. В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 27 июня, что можно и нельзя делать в этот день.
ИсторияОтец Тихон Тихого владел в Амафунте (Аматусе) и поручал сыну продавать хлеб, но тот раздавал его бедным. Отец, узнав об этом, пришел в ярость, но Тихон объяснил, что действовал согласно Библии. «Я даю Богу хлебы взаймы», – добавил он и предложил отцу пойти посмотреть на запасы зерна. К удивлению отца, оказалось, что якобы пустое хранилище было переполнено пшеницей. С тех пор отец Тихона разрешил ему раздавать хлеб нуждающимся.
Что нужно сделать на Тихона ТихогоСвятитель Тихон был известен своим трудолюбием и любовью к письменному слову. Поэтому 29 июня особое внимание уделяется умственному труду: если день слишком жарок для работы, рекомендуется провести время за чтением или рассказыванием историй.
Хозяйик в этот день собирали лекарственные травы или пропалывали грядки. Также было принято встряхивать постельное белье, чтобы избавиться от лени, накопившейся за эти годы. Считалось, что на следующий день, выспавшись на такой «чистой» постели, человек проснется бодрым и полным сил.
Этот день также отлично подходит для любого вида уборки, мытья и готовки
но не для выпечки. Стоит провести вечер с семьей и порадовать их полезными мелочами. Также важно отпустить обиду и простить обидчиков.
Что нельзя делать 29 июняНа Тихона Тихого категорически запрещалось заниматься выпечкой и даже замешивать тестов во избежание финансовых трудностей. В этот день были и другие ограничения.
Так, например, запрещалась работать на огороде, лениться и спать до обеда, повышать голос на близких, обсуждать помолвку или свадьбу, а также выносить мусор после заката и собирать и приносить домой цветы.
Приметы 29 июняНа востоке появились перистые облака – погода станет лучше.
Вечерний туман – к улучшению погоды.
Млечный Путь хорошо виден ночью – к солнечному дню.
Утром одуванчики, гвоздики и вьюнки закрыли цветы – ожидается дождь.
Утром папоротник свернули листья – завтра будет тепло и солнечно.
Камыши, телорез и остролист «плачут» – скоро пойдет дождь.
Рыба яростно мечется – к ливню.
Мелкий дождь и кузнечики молчат – к плохой погоде.
Бледная радуга – конец ненастью.
Сновидение на 29 июня может исполниться на следующий день.
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