Елисей Гречкосей: Что нужно сделать 27 июня, чтобы не лишиться денег и волос

Фото: istock / Alter_photo
Православные верующие 27 июня вспоминают пророка Елисея, в народном календаре этот день прозвали Елисей Гречкосей.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 27 июня, что можно и нельзя делать в этот день.
Елисей стал свидетелем чуда, которое произошло перед смертью его наставника. Когда Илие пришлось покинуть земной мир, к нему спустилась огненная колесница и забрала святого на небеса. После смерти своего наставника Елисей открыл в себе способности пророчества. На протяжении 65 лет он предсказывал будущее израильским правителям, говоря им только правду.
Элиша прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 100 лет.
В народе про Елисея ходило множество рассказов. Считалось, что он мог исцелять людей от самых страшных болезней и даже воскрешать умерших. На Руси говорили, что он был достаточно жесток. В один день он проклял маленьких детей за то, что они дразнили его — ребят разорвали вышедшие из леса медведицы.
После окончания работ народ начинал закликать дождь, чтобы семена быстрее проросли.
Также в этот день освящали новую или полученную от кого-то одежду. Народ верил, что ткань впитывает в себя энергетику предыдущего владельца, изготовителя и даже продавца, поэтому во избежание негативного влияния новой вещи, её «очищали» в храме.
Фото: istock / Milosz_G
27 июня (14 июня по старому стилю) было принято молиться святому Елисею. Народ ранним утром шёл в церковь, прося у иконы удачи и везения. Любой смертный мог попросить для себя и близких чего угодно: добрые пожелания исполнялись достаточно быстро. Крайне важно перед молитвой избавиться от мрачных мыслей. В ином случае — успеха не будет.
Как и в день Акулины Гречишницы, на стол было принято ставить разнообразные блюда из гречки. Считалось, что гречка принесет в дом счастье и богатство.
На Руси в этот день секли крапиву. Народ верил, если сделать это в засушливую погоду, придут дожди.
Незамужним девушкам с утра необходимо было вымыть гребень, чтобы все потенциальные проблемы были разрешены.
Селяне в день Гречкосея старались долго не лежать в кровати и приступать к работе практически сразу после пробуждения. Народ верил, что лентяи навлекут на себя гнев пророка Елисея.
В те времена говорили, что в этот день нельзя работать некачественно и недобросовестно. Кто нарушит правила, обязательно в будущем столкнется с большими финансовыми проблемами.
В день памяти пророка Елисея нельзя ссориться, спорить и распространять негатив на других людей. В ином случае может начаться полоса неудач в жизни.
27 нельзя носить одежду красных оттенков, ведь можно привлечь в жизнь злобу, агрессию. Кто ослушается запрета, может даже быть проклят.
На Руси считали, что на Елисея нельзя стричь волосы и вообще как-то менять прическу. Стоит отложить такие манипуляции на другой день. Люди верили, что из-за этого можно потерять волосы. Но чтобы не ходить лохматыми, в домах держали старые расчески.
На Елисея Гречкосея был целый ритуал расчесывания волос. Причесались – помыли расческу. Разделили локоны, гребень снова нужно опустить в воду.
Фото: istock /vadimguzhva
Если день солнечный, то до конца лета сохранится сухая погода, а сенокос пройдёт успешно.
Дождь в этот праздник символизирует ненастье на неделю.
Северо-западный ветер — к непогоде и дождю, а восточный — к болезням.
Ясная ночь и звездное небо сулили людям хорошие новости.
Сны на Гречкосея считались вещими, но наши предки не обсуждали их с другими, поскольку увиденное может не сбыться.
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ИсторияСогласно преданию, Элиша или Елисей был сыном зажиточного еврейского пахаря. Однажды, когда Елисей пахал землю, к нему подошел пророк Илия и призвал на служение Господу. Юноша отказался от своего имущества, ушел из дома и стал преданным учеником Илии.
Елисей стал свидетелем чуда, которое произошло перед смертью его наставника. Когда Илие пришлось покинуть земной мир, к нему спустилась огненная колесница и забрала святого на небеса. После смерти своего наставника Елисей открыл в себе способности пророчества. На протяжении 65 лет он предсказывал будущее израильским правителям, говоря им только правду.
Элиша прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 100 лет.
В народе про Елисея ходило множество рассказов. Считалось, что он мог исцелять людей от самых страшных болезней и даже воскрешать умерших. На Руси говорили, что он был достаточно жесток. В один день он проклял маленьких детей за то, что они дразнили его — ребят разорвали вышедшие из леса медведицы.
Путин поклонился иконе «Святой Троицы» в Троице-Сергиевой Лавре
Традиции на Елисея ГречкосеяНа Руси Елисея прозвали Гречкосеем поскольку в это время продолжали сеять любимую крупу — гречку. Для этих целей выбиралась сухая, ясная погода. Наши предки поговаривали: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».
После окончания работ народ начинал закликать дождь, чтобы семена быстрее проросли.
Также в этот день освящали новую или полученную от кого-то одежду. Народ верил, что ткань впитывает в себя энергетику предыдущего владельца, изготовителя и даже продавца, поэтому во избежание негативного влияния новой вещи, её «очищали» в храме.
Фото: istock / Milosz_G
Елисей Гречкосей — что можно делатьЦерковь не устанавливает жестких запретов в этот день, соблюдать пост в праздник нет необходимости.
27 июня (14 июня по старому стилю) было принято молиться святому Елисею. Народ ранним утром шёл в церковь, прося у иконы удачи и везения. Любой смертный мог попросить для себя и близких чего угодно: добрые пожелания исполнялись достаточно быстро. Крайне важно перед молитвой избавиться от мрачных мыслей. В ином случае — успеха не будет.
Как и в день Акулины Гречишницы, на стол было принято ставить разнообразные блюда из гречки. Считалось, что гречка принесет в дом счастье и богатство.
На Руси в этот день секли крапиву. Народ верил, если сделать это в засушливую погоду, придут дожди.
Незамужним девушкам с утра необходимо было вымыть гребень, чтобы все потенциальные проблемы были разрешены.
Елисей Гречкосей — что нельзя делатьВ этот день нельзя переедать и пить спиртное. Согласно поверью, обжора может серьезно заболеть, а пьяница — попасть под влияние злых сил, которые легко могут сбить пьяного человека с пути.
Селяне в день Гречкосея старались долго не лежать в кровати и приступать к работе практически сразу после пробуждения. Народ верил, что лентяи навлекут на себя гнев пророка Елисея.
В те времена говорили, что в этот день нельзя работать некачественно и недобросовестно. Кто нарушит правила, обязательно в будущем столкнется с большими финансовыми проблемами.
В день памяти пророка Елисея нельзя ссориться, спорить и распространять негатив на других людей. В ином случае может начаться полоса неудач в жизни.
27 нельзя носить одежду красных оттенков, ведь можно привлечь в жизнь злобу, агрессию. Кто ослушается запрета, может даже быть проклят.
На Руси считали, что на Елисея нельзя стричь волосы и вообще как-то менять прическу. Стоит отложить такие манипуляции на другой день. Люди верили, что из-за этого можно потерять волосы. Но чтобы не ходить лохматыми, в домах держали старые расчески.
На Елисея Гречкосея был целый ритуал расчесывания волос. Причесались – помыли расческу. Разделили локоны, гребень снова нужно опустить в воду.
Фото: istock /vadimguzhva
Приметы на 27 июляВ день Гречкосея наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какая будет погода в ближайшие 7 недель.
Если день солнечный, то до конца лета сохранится сухая погода, а сенокос пройдёт успешно.
Дождь в этот праздник символизирует ненастье на неделю.
Северо-западный ветер — к непогоде и дождю, а восточный — к болезням.
Ясная ночь и звездное небо сулили людям хорошие новости.
Сны на Гречкосея считались вещими, но наши предки не обсуждали их с другими, поскольку увиденное может не сбыться.
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Алина Юрчак