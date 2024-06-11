В России появится новый праздник

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Минобрнауки одобрило учреждение в России Дня биотехнолога, теперь праздник будет отмечаться ежегодно 18 октября.
До этого об идее учредить такой профессиональный праздник высказывался вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По его словам, официальное принятие Дня биотехнолога позволит помнить о важности профессии и значимости этой профессии для страны, а также отдать должное усилиям и достижениям специалистов.
Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравляла социальных работников с профессиональным праздником, отмечая отзывчивость, душевную щедрость и ответственность главными качествами людей, занимающихся этой работой.
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«Именно биотехнологи создают новые траектории развития сельского хозяйства, медицины, фармацевтики, пищевой и химической промышленности. Не менее остро стоят вопросы экологии и охраны окружающей среды. Экономика требует массового перехода на биоиндустриальную основу», — приводит Газета.ру комментарий Чернышова.
По его словам, официальное принятие Дня биотехнолога позволит помнить о важности профессии и значимости этой профессии для страны, а также отдать должное усилиям и достижениям специалистов.
Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравляла социальных работников с профессиональным праздником, отмечая отзывчивость, душевную щедрость и ответственность главными качествами людей, занимающихся этой работой.
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Мелисса Тимофеева