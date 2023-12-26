ТНТ отменил премьеру ремейка комедии Гайдая

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Телеканал ТНТ принял решение отложить показ ремейка комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) из-за сбоя в электроснабжении кинотеатра «Октябрь» в Москве, передает ТАСС.
Инцидент связан с отключением двух кабельных линий, в результате чего несколько зданий, включая «Октябрь», остались без света.
Канал планирует показать фильм 31 декабря в установленное время.
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«Мы не можем рисковать престижем и надежностью перед нашими зрителями. Поэтому, с сожалением, вынуждены перенести запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма „Иван Васильевич меняет все!“», — отметили в ТНТ.
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Артем Кузьмин