Marvel уволила звезду сериала «Локи» и главного антагониста киновселенной

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Звезда входящего в киновселенную Marvel сериала «Локи» Джонатан Мэйджорс был уволен после того, как суд признал его виновным по двум пунктам обвинения в домогательствах и нападении, за которые артисту грозит срок около года. Об этом написало издание The Hollywood Reporter.
Инцидент произошел в марте между актером и его бывшей девушкой, хореографом Грейс Джаббари. Женщина в машине схватила телефон Мейджорса, после того как увидела, что он переписывается и флиртует с другой, а тот в ответ вырвал у неё из рук телефон, разозлился и ударил её по голове.
Прокурор убедительно доказал, что за те два года, что Джаббари и Мейджорс встречались, актёр манипулировал и контролировал свои отношения с ней, обманывал и угрожал, а также отговаривал женщину от похода в больницу.
18 декабря присяжные признали Мэйджорса виновным в нападении третьей степени и преследовании. При этом сам актёр и отвергает все обвинения. Приговор по делу Мэйджорса ожидается 6 февраля 2024 года.
Джонатан Мэйджорс известен по роли Канга Завоевателя во входящих в киновселенную Marvel (КВМ) фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и двух сезонах сериала «Локи». Он также должен был стать звездой и главным антагонистом пятой фазы киновселенной в фильме «Мстители: Династия Канга», выход которого запланирован на 2 мая 2025 года.
От актёра также отказались его пиарщики и Мейджорс был исключен из списка кандидатов на главную роль в фильме «Человек в моем подвале».
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Прокурор убедительно доказал, что за те два года, что Джаббари и Мейджорс встречались, актёр манипулировал и контролировал свои отношения с ней, обманывал и угрожал, а также отговаривал женщину от похода в больницу.
Джонатан Мэйджорс известен по роли Канга Завоевателя во входящих в киновселенную Marvel (КВМ) фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и двух сезонах сериала «Локи». Он также должен был стать звездой и главным антагонистом пятой фазы киновселенной в фильме «Мстители: Династия Канга», выход которого запланирован на 2 мая 2025 года.
От актёра также отказались его пиарщики и Мейджорс был исключен из списка кандидатов на главную роль в фильме «Человек в моем подвале».
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Артем Путинцев