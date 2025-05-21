На рыбалке умер заслуженный артист России Владимир Нефедов

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Заслуженный артист России Владимир Нефедов умер на 78-м году жизни. Актер трудился в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского. Сообщение о кончине артиста появилось на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».
Предварительно, причиной смерти был несчастный случай на рыбалке: Нефедов задел удочкой высоковольтную линию и умер от поражения электрическим током. С актером попрощаются 22 мая в 9:00 по местному времени в родном театре артиста.
Там также отметили, что Владимир всегда поддерживал молодых актеров.
Владимир Нефедов исполнил роль Бони в «Королеве чардаша», Зупана в «Марице», Голохвастова в «Дамских дел мастере», Акопа в «Проделках Ханумы», Сёмку в «Бабьем бунте», играл Антона Свиньина в «Табачном капитане», Наполеона де Сен-Клоша в «Баядере». Среди наиболее ярких оперных достижений артиста — исполнение партии Фигаро в «Севильском цирюльнике».
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«Образы, созданные им на сцене, навсегда останутся в памяти зрителей и нас — тех, кому посчастливилось работать вместе с ним», — рассказали в пресс-службе театра.
Там также отметили, что Владимир всегда поддерживал молодых актеров.
Владимир Нефедов исполнил роль Бони в «Королеве чардаша», Зупана в «Марице», Голохвастова в «Дамских дел мастере», Акопа в «Проделках Ханумы», Сёмку в «Бабьем бунте», играл Антона Свиньина в «Табачном капитане», Наполеона де Сен-Клоша в «Баядере». Среди наиболее ярких оперных достижений артиста — исполнение партии Фигаро в «Севильском цирюльнике».
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Ольга Енгалычева