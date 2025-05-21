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На рыбалке умер заслуженный артист России Владимир Нефедов

Заслуженный артист РФ Владимир Нефедов скончался от удара током
Фото: iStock/ SergeyPankratov

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Заслуженный артист России Владимир Нефедов умер на 78-м году жизни. Актер трудился в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского. Сообщение о кончине артиста появилось на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».
Предварительно, причиной смерти был несчастный случай на рыбалке: Нефедов задел удочкой высоковольтную линию и умер от поражения электрическим током. С актером попрощаются 22 мая в 9:00 по местному времени в родном театре артиста.

«Образы, созданные им на сцене, навсегда останутся в памяти зрителей и нас — тех, кому посчастливилось работать вместе с ним», — рассказали в пресс-службе театра.

Там также отметили, что Владимир всегда поддерживал молодых актеров.

Владимир Нефедов исполнил роль Бони в «Королеве чардаша», Зупана в «Марице», Голохвастова в «Дамских дел мастере», Акопа в «Проделках Ханумы», Сёмку в «Бабьем бунте», играл Антона Свиньина в «Табачном капитане», Наполеона де Сен-Клоша в «Баядере». Среди наиболее ярких оперных достижений артиста — исполнение партии Фигаро в «Севильском цирюльнике».

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День Николая Угодника 22 мая: как сохранить финансовую стабильность, здоровье и благополучие, народные приметы
21 мая 2025, 18:24

Фото: iStock/ tomofbluesprings

В народном календаре 22 мая — день Николы Вешнего, также известного как Никола Летний. Православные христиане в этот день отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ font83

Народный праздник Никола Вешний отмечается честь одного из самых любимых и уважаемых святых в христианстве святого Николая Чудотворца.

Святитель Николай жил в конце III — первой половине IV века в городе Миры (территория современной Турции) и был там архиепископом. Он отличался невероятной добротой, щедростью и жертвенностью. Ещё при жизни святого Николая начали почитать как чудотворца: по его молитвам исцелялись больные, утихали шторма и совершались другие чудеса.

История праздника связана с перенесением святых мощей Николая Чудотворца из города Миры в итальянский город Бари в 1087 году. Это событие стало основанием для установления праздника. Мощи святого были перевезены в Бари, чтобы защитить их от турок, которые угрожали Мирам.

С тех пор мощи святого находятся в базилике Святого Николая в Италии. Они помещены в каменный саркофаг, который расположен под престолом на глубине от 2,5 до 3 метров.

Традиции дня


Фото: iStock/ siete_vidas

Традиционно в этот день верующие посещают церковную службу, молятся и просят святого Николая о защите, помощи и благополучии. Кроме того, в этот день люди могут посещать святые источники, чтобы окунуться в целебной воде.

В некоторых регионах в День Николая Вешнего проводят обряды, направленные на защиту посевов и домашнего скота. Также этот день может быть связан с народными гуляньями, играми и хороводами. Традиционно люди устраивают застолья, приглашают гостей и делятся угощениями.

В народе этот праздник считался временем, когда можно начинать важные сельскохозяйственные работы и другие летние дела.

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Что не стоит делать на Николу Вешнего


Фото: iStock/ triocean

В этот день принято проявлять милосердие и помогать тем, кто в этом нуждается. Отказ в помощи может привести к потере благополучия и удачи.

Считается, что конфликты в этот день могут привлечь неудачи и испортить атмосферу праздника. Лучше провести этот день в мире и согласии.

Не стоит 22 мая выносить мусор после заката. Существует поверье, что вместе с мусором уходит достаток. Поэтому лучше не выносить мусор в вечернее время, чтобы не навлечь на себя финансовые неприятности.

Приметы дня


  • Если рябина зацвела раньше срока, то осень будет недолгой
  • Дождь на Николу Вешнего — год будет урожайным.
  • Активное кваканье лягушек — к урожаю овса.
  • Луна в дымке — к ухудшению погоды

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Эксперт раскрыл три секрета, как выбрать вкусную клубнику
Леонид Холод посоветовал учитывать внешний вид и запах при выборе клубники
21 мая 2025, 17:27

Фото: iStock/Artico

Бывший замминистра сельхоза РФ Леонид Холод раскрыл три секрета, как выбрать вкусную клубнику. Его слова передает «Татар-информ».
Как утверждает эксперт, один из главных критериев – внешний вид ягод. Они должны целыми, то есть без цветных повреждений, вмятин и плесени. Вторым моментом, на который следует обратить внимание, является наличие аромата.
«Бывает, что клубнику продают «пластиковую», которая лежит долго, но она не самая вкусная. Однако сейчас клубника сезонная, поэтому можно выбрать ягоду, которая имеет и красивый вид, и хороший запах. Если вам дадут ее укусить, то клубника должна еще иметь и клубничный вкус», – добавил он.
Кроме того, собеседник агентства советует не переплачивать и не смотреть на производителя.
«Когда вы находитесь в торговом заведении, то на 100% не знаете, откуда привезли клубнику. Неважно, что написано – «московская» или «азербайджанская». Нужно покупать ту, что понравилась, по минимальной цене», – заключил Леонид Холод.
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#сельское хозяйство
#ягоды
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В Ростове оштрафовали бар Сергея Жукова «Руки Вверх!»
21 мая 2025, 17:27

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

В Ростове-на-Дону оштрафовали бар певца Сергея Жукова «Руки Вверх!». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что заведение в течение полутора лет продавало алкоголь без кассового оборудования. Сотрудники должны были проводить оплату через кассу, подтверждая каждый платёж чеком. Однако транзакций на сумму около 172 миллионов рублей не было обнаружено за период с начала 2023 года по середину 2024-го.

В результате, ФНС России потребовала оштрафовать бар на 47 миллионов рублей, однако руководство заведения попыталось отменить это решение. Полностью избавиться от штрафа им не удалось, но его уменьшили до 11,7 миллиона рублей.

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Ушла из жизни режиссёр «Ералаша» и звезда «Служебного романа» Надежда Репина
21 мая 2025, 17:17

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 79 году жизни скончалась актриса из «Служебного романа» и режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Репина работала режиссёром-постановщиком киножурнала «Ералаш» с 1993 по 2013 год. За это время она сняла свыше 79 сюжетов.

Помимо работы в знаменитом детском юмористическом альманахе, Репина участвовала в съёмках эпизода криминальной передачи «Криминальная Россия», а также снялась в кармине Василия Шукшина «Странные люди».

«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги. Приносим соболезнования родным и близким Надежды Алексеевны», – написали на сайте Союза кинематографистов, членом которого являлась Репина.
Также она была лауреатом премии Правительства России в области культуры.

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Хоккеист Кирилл Лебедев умер за рулём своего автомобиля
Хоккеист Кирилл Лебедев умер за рулём своего автомобиля
21 мая 2025, 16:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Игравший за хоккейный клуб «Металлург» Кирилл Лебедев умер за рулём своей машины. По данным телеграм-канала SHOT, у него остановилось сердце.
Уточняется, что 33-летний хоккеист сегодня около девяти утра отвёз двух своих сыновей в школу в Магнитогорске, вернулся в машину и собирался ехать по делам, но спортсмену резко стало плохо в автомобиле. Очевидцы вызвали скорую помощь, но Лебедев скончался до приезда врачей.

В 2010 году Кирилл Лебедев выиграл Кубок Харламова в составе команды «Стальные Лисы», он основал хоккейную школу для детей 2012–2016 года рождения. Спортивную карьеру Лебедев завершил в 2022 году. В последние годы он вёл свой блог, в котором рассказывал о хоккее.

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