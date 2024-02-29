Три отреставрированных шедевра «Мосфильма» покажут в кинотеатрах

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В честь 100-летия киноконцерна «Мосфильм» российские зрители получат уникальную возможность увидеть отреставрированные шедевры советского кинематографа на больших экранах.
В повторный прокат выйдут три культовые комедии: «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая и «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Об этом событии сообщил ТАСС генеральный директор медиахолдинга «Цифровое телевидение» Роберт Гндолян .
Опрос, проведённый среди любителей кино, помог определить самые желанные картины для показа на большом экране. Ими стали непревзойдённые комедии Леонида Гайдая и Владимира Меньшова.
Проект «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» уже успел порадовать зрителей повторными показами фильмов «Асса», «Ширли-мырли», «Покровские ворота» и «Кин-дза-дза!». Причем «Покровские ворота» и «Ширли-мырли» демонстрировались на большом экране впервые, а «Асса» стала самым кассовым советским перевыпуском в 2022 году.
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«Плёнку с этими фильмами восстановили мастера лаборатории «Мосфильм» покадрово, а затем воссоздали в современном формате 4K», – уточнил Гндолян.
Проект «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» уже успел порадовать зрителей повторными показами фильмов «Асса», «Ширли-мырли», «Покровские ворота» и «Кин-дза-дза!». Причем «Покровские ворота» и «Ширли-мырли» демонстрировались на большом экране впервые, а «Асса» стала самым кассовым советским перевыпуском в 2022 году.
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Сергей Калугин