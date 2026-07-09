Трёхкратная номинантка «Грэмми» Бонни Тайлер ушла из жизни в возрасте 75 лет
Певица Бонни Тайлер ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Артистка скончалась в больнице на территории Португалии. В мае этого года Тайлер перенесла экстренное хирургическое вмешательство на кишечнике в клинике неподалёку от города Фару, где она постоянно жила.
Позднее медики ввели её в искусственную кому для ускорения процесса восстановления. Затем пациентку вывели из коматозного состояния, однако представитель медучреждения сообщил, что певица продолжает чувствовать себя «очень плохо» и остаётся в отделении реанимации.
Широкую известность артистке принесли композиции «It's a Heartache» и «Holding Out for a Hero». Британская исполнительница трижды становилась номинанткой премии «Грэмми» и такое же количество раз претендовала на награду BRIT Awards.
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