Режиссёр Котт раскритиковал позицию Михалкова о беспомощных кинематографистах
Режиссёр Владимир Котт на презентации своей новой ленты «На деревню дедушке 2» отверг оценку Никиты Михалкова, касающуюся современных кинематографистов.
Ранее Никита Сергеевич назвал режиссёров беспомощными. В беседе с «Газетой.Ru» Котт подчеркнул, что постановщики сегодня только прибавляют в профессионализме.
«Режиссёры не беспомощны. Режиссёры стали, наоборот, сильнее», — заявил Владимир Константинович.Кроме того, постановщик поделился впечатлениями от работы с Юрием Стояновым и Фёдором Добронравовым — исполнителями главных ролей в его новом проекте.
«В кадре такие величины, глыбы. Два народных артиста нечасто встречаются вместе», — рассказал он.Сценарист отметил, что ему доставило удовольствие сотрудничество с обоими народными артистами.