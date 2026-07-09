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Режиссёр Котт раскритиковал позицию Михалкова о беспомощных кинематографистах

Владимир Котт (Фото: кадр из сериала «Что делать, если вокруг 150 фестивалей…»)

Режиссёр Владимир Котт на презентации своей новой ленты «На деревню дедушке 2» отверг оценку Никиты Михалкова, касающуюся современных кинематографистов.



Ранее Никита Сергеевич назвал режиссёров беспомощными. В беседе с «Газетой.Ru» Котт подчеркнул, что постановщики сегодня только прибавляют в профессионализме.

«Режиссёры не беспомощны. Режиссёры стали, наоборот, сильнее», — заявил Владимир Константинович.
Кроме того, постановщик поделился впечатлениями от работы с Юрием Стояновым и Фёдором Добронравовым — исполнителями главных ролей в его новом проекте.
«В кадре такие величины, глыбы. Два народных артиста нечасто встречаются вместе», — рассказал он.
Сценарист отметил, что ему доставило удовольствие сотрудничество с обоими народными артистами.
Ольга Щелокова

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