Цискаридзе поделился своим мнением об ИИ в балете
Хореограф Николай Цискаридзе заявил, что ИИ не сможет повлиять на балет
Руководитель Академии русского балета, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что искусственный интеллект (ИИ) никогда не сможет повлиять на настоящий балет. Такое мнение он сформулировал в беседе с kp.ru.
Хореограф подчеркнул, что основой настоящего танца в первую очередь является умение правильно двигаться, а не количество оборотов и прыжков.
«Был потрясен как они в своих роликах ноги себе вытягивали, лица улучшали. Поразительно, насколько техника пошла далеко, даже видеоматериал можно скорректировать, и ты выглядишь более интересно и убедительно. Потому я очень многому не верю, если это не живой отрывок из спектакля», — заявил артист.
Цискаридзе считает, что в балете крайне важно, как именно артист входит в движение и выходит из него, а также какой смысл вложен в каждый жест. По мнению балетмейстера, сегодня таким мастерством владеют единицы.