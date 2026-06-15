Цискаридзе поделился своим мнением об ИИ в балете

15 июня 2026, 12:24

Хореограф Николай Цискаридзе заявил, что ИИ не сможет повлиять на балет

Николай Цискаридзе (фото: РИА новости/ Алексей Даничев)

Руководитель Академии русского балета, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что искусственный интеллект (ИИ) никогда не сможет повлиять на настоящий балет. Такое мнение он сформулировал в беседе с kp.ru.





Хореограф подчеркнул, что основой настоящего танца в первую очередь является умение правильно двигаться, а не количество оборотов и прыжков.





«Был потрясен как они в своих роликах ноги себе вытягивали, лица улучшали. Поразительно, насколько техника пошла далеко, даже видеоматериал можно скорректировать, и ты выглядишь более интересно и убедительно. Потому я очень многому не верю, если это не живой отрывок из спектакля», — заявил артист.