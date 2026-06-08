«Не хочу ассоциаций»: Цискаридзе признался, что выходит на сцену под чужим именем

08 июня 2026, 17:05

Цискаридзе сообщил, что продолжает карьеру в МХТ, но скрывает настоящее имя

Николай Цискаридзе (Фото: Telegram @tsiskaridzenews)

Николай Цискаридзе продолжает выступать в театре в качестве драматического актёра. Бывший артист балета нашёл для себя новую нишу, которая заменила ему танцевальную карьеру.





В беседе с Общественной Службой Новостей Цискаридзе заявил, что постоянно совершенствует своё актёрское мастерство и новая профессия приносит ему удовольствие.

«Во-первых, я никогда не выхожу на сцену под своим настоящим именем: не хочу, чтобы люди ассоциировали меня с балетом. Во-вторых, мне приходится многому учиться. Есть заблуждение, что театр, где танцуют, и театр, где играют, схожи. Но это не так! Актёрское мастерство — это отдельная профессия, которой нужно учиться», — пояснил артист.