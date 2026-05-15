«Русский балет» покажет спектакль «Карабас-Барабас» в музее-заповеднике Чайковского
Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени В.М. Гордеева 17 мая представит новую версию балета «Карабас-Барабас». Постановку покажут на сцене концертно выставочного комплекса музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Одноактный балет «Карабас-Барабас» поставит худрук театра Вячеслав Гордеев в рамках творческой программы театра «Подари балет детям».
«Спектакли театра «Русский балет» и, прежде всего, балеты Чайковского, многие десятилетия привлекают внимание многочисленных зрителей. Свою сцену мы с удовольствием предоставляем и новым постановкам, входящим в программу «Подари балет детям». Она была инициирована художественным руководителем театра Гордеевым и ориентирована на культурный досуг всей семьи», – рассказала о выступлении замдиректора музея-заповедника П.И. Чайковского Галина Белонович.Музыкальной основой постановки стали произведения Чайковского, Делиба, Дриго, Хачатуряна и Штрауса-сына. На сцену выйдут молодые артисты. Партию Карабаса-Барабаса исполнит Сергей Емельянов.
«Мы стремимся сделать классический балет доступным и интересным для юных зрителей, увлечь их атмосферой сказки. Это не просто спектакль, а праздник, который объединяет поколения через музыку. Танец позволяет в ходе одного просмотра познакомиться с самыми красивыми номерами из знаменитых балетов. Он сделает семейный досуг красивым и содержательным», – отметил народный артист СССР, художественный руководитель театра «Русский балет» Гордеев.Новый детский балет уже посмотрели юные зрители во Фрязине и Зарайске.
Начало спектакля – в 15 часов. Узнать подробную информацию и купить и билеты можно на сайте музея-заповедника.