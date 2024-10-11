В Подмосковье наградили лауреатов конкурса «Юный архивист»

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Церемония награждения лауреатов конкурса «Юный архивист» состоялась в музейном комплексе Зои Космодемьянской в округе Руза, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Архивы буквально олицетворяют собой историческую память, поскольку они наполнены документами и материалами. Стремление молодых жителей Подмосковья изучать историю своего края на основе архивных источников и узнавать больше о далеких событиях прошлого вызывает самые теплые впечатления», — сказала глава областного министерства Надежда Куртяник.В этом году на конкурс было подано 37 работ, созданных на основе архивных материалов. Они посвящены выдающимся жителям Московской области, героям и событиям Великой Отечественной войны и пр.
Участниками конкурса стали ребята из 14 городских округов, наибольшую активность проявили представители Раменского, Долгопрудного и Щёлкова. Лауреатов наградили дипломами, а их руководителям вручили почётные грамоты регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
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