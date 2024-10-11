В Подмосковье наградили лауреатов конкурса «Юный архивист»

Московский камерный оркестр Musica Viva активно проводит концерты для раненых бойцов специальной военной операции (СВО). Эти выступления проходят как на площадках концертных организаций, так и в госпиталях, в сотрудничестве с благотворительным фондом «Наша сила добра». Об этом сообщил 9 октября департамент культуры Москвы.