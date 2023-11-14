У пенсионеров появится возможность бесплатно посещать Третьяковскую галерею

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«С 28 ноября в расписании Государственной Третьяковской галереи появятся «Семейные вторники». В последний вторник каждого месяца для пенсионеров будет бесплатным посещение постоянных экспозиций Третьяковской галереи, а стоимость входного билета для взрослых будет снижена. При этом будут сохранены все существующие льготы для остальных категорий посетителей», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
А на территории КЦ «Москвич» пройдёт четвёртый объект фестиваля, проходящего на улицах столицы, - работа художника из Северодвинска Данилы Пилит «Торосы». Как пишут «Дни.ру», свои произведения художник создаёт из деревянных брусьев, поднятого со дна моря металлолома и льда.
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