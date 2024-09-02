В Дубне появилась новая уличная концертная площадка

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Новую концертную площадку открыли в Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Площадка получилась камерной и живописной. Первыми на уличный подиум вышли воспитанники школы – лауреаты международных фестивалей, неоднократные победители международных конкурсов. На площадке смогут выступать все творческие коллективы наукограда.
По его словам, эти работы планируют начать уже в следующем году.
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«С идеей её создания к нам обратилась директор школы Ольга Ивановна Миронова – профессионал, человек искренне болеющий душой за город. У нас есть планы по благоустройству этой территории. Но главное, при поддержке губернатора, принято решение о строительстве пристройки и расширении здания Хоровой школы», – сказал глава наукограда Максим Тихомиров.
По его словам, эти работы планируют начать уже в следующем году.
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Лора Луганская