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«Пустите меня к гробу»: Волочкова простится с Григоровичем, несмотря на запрет

Волочкова призвала пустить ее в Большой театр для прощания с Григоровичем
Юрий Григорович и Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Юрий Григорович и Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Анастасия Волочкова пообещала прийти на церемонию прощания с Юрием Григоровичем, несмотря на возможный запрет. Слова балерины приводит «Газета.Ru».
«Приду ли я на прощание? Я приду. Вопрос в другом. Пустят ли меня?» — поинтересовалась Волочкова.
Она напомнила, что ранее ей не разрешали присутствовать на панихидах ее педагогов в Большом театре.
«Буду стоять с лилиями белыми. Пустите меня к гробу моего педагога!» —призвала артистка.
Также она подчеркнула, что была единственной ученицей, навещавшей наставника в санатории во время его восстановления. К слову, ее право проститься с хореографом публично поддержал и телеведущий Андрей Малахов.

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Умер хореограф и артист балета Юрий Григорович
19 мая 2025, 13:14

Фото: istockphoto/NetPix

На 99-м году жизни не стало хореографа и артиста балета Юрия Григоровича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника Григоровича.
Главным местом работы Юрия Николаевича был Большой театр. В нем он прославился своими авторскими балетными постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.

Юрий Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. Карьеру балетмейстер начал практически 80 лет назад. В 1946 году его приняли в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова (сегодня Мариинский театр), чьим солистом Григорович был до 1961 года. В Большом театре культурный деятель прослужил до 1964-ого.

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Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская
19 мая 2025, 08:11

Ольга Блок-Миримская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

18 мая ушла из жизни Ольга Блок-Миримская — актриса театра, кино и телевидения, народная артистка России. Информация о ее смерти появилась на сайте «Кино-Театр.ру».
Причина смерти актрисы не уточняется.

В фильмографии Блок-Миримской насчитывается более 30 проектов. Артистка сыграла роль Шуры, двоюродной сестры Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Именно у нее «позаимствовала» мариупольский акцент Анастасия Заворотнюк.

Ольга Блок-Миримская родилась 1 сентября 1954 г. в Петрозаводске. Является дальней родственницей поэта Александра Блока. В 2005 году ей было присвоено звание народной артистки России.

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#актриса
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#театр
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Кабанов
18 мая 2025, 17:44

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 70-м году жизни умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Александр Кабанов. Об этом сообщается на сайте Театра-фестиваля «Балтийский дом», куда пригласили Александра Анатольевича в 1999 году.
«Бесконечно преданный театру артист также вел преподавательскую деятельность в РГИСИ, передавая первоклассную школу молодому поколению. Выпускники и студенты называют Александра Анатольевича одним из любимых педагогов, настоящим профессионалом и Учителем», — сказано в публикации на сайте.
Коллеги почившего артиста подчеркнули, что его роли оценивали как зрители, так и профессионалы. Кабанов известен ролью Гаева в «Вишневом саду», Воланда в «Мастере и Маргарите», старика из хэмингуэйевского «Старика и моря» и другими.

В 1981 году Александр Кабанов окончил курс Зиновия Корогодского после чего его приняли в труппу ТЮЗа им. Брянцева.

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#россия
#актеры
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#шоу-бизнес
#новости
#смерть
#культура
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На интронизацию папы в Ватикан поехал российский посол
Любимова не поехала на интронизацию папы в Ватикан из-за проблем с маршрутом
18 мая 2025, 14:55

Фото: istockphoto/carmengabriela

Глава российского Минкульта Ольга Любимова не смогла приехать в Ватикан на интронизацию нового папы из-за проблем с маршрутом. Вместо нее делегацию возглавит посол России в Ватикане Иван Солтановский.
«Посол РФ в Ватикане Иван Солтановский возглавил российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе папы римского Льва XIV», — добавили в пресс-службе Минкульта 18 мая.
Герб нового папы римского представили 10 мая. Известно, что корнями девиз священнослужителя уходит в августинскую традицию: In Illo uno unum («В Едином мы едины»).

Кардинала Роберта Прево из США избрали понтификом 8 мая. Он — первый американский кардинал, имеющий латиноамериканские корни. В качестве папы он принял имя Лев XIV.

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Скончался сценарист и соратник Пола Верховена Герард Сутеман
17 мая 2025, 22:53

Фото: iStock/ NetPix

Голландский режиссер, автор комиксов, актер и сценарист Герард Сутеман скончался на 89-м году жизни. О смерти знаменитости сообщила Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.
Герард начал работать в кино еще в конце 1960-х. Мужчина известен общественности как многолетний постоянный соавтор нидерландского режиссера Пола Верховена. В тандеме они сняли несколько картин. Среди работ кинематографистов есть номинированная на «Оскар» драма «Турецкие наслаждения». Несколько фильмов из послужного списка Сутемана имеет скандальный шлейф из-за повышенного уровня откровенности.

Один из проектов, над которым трудился Герард, все же удостоился «Оскара». Военная драма Фонса Радемакерса «Нападение», получила награды как «Лучший фильм на иностранном языке». Сутеман написал для нее сценарий.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Земляникина, дочь артистов Любови Стриженовой и Владимира Земляникина, погибла в ДТП.

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