«Пустите меня к гробу»: Волочкова простится с Григоровичем, несмотря на запрет

Юрий Григорович и Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)
Анастасия Волочкова пообещала прийти на церемонию прощания с Юрием Григоровичем, несмотря на возможный запрет. Слова балерины приводит «Газета.Ru».
«Приду ли я на прощание? Я приду. Вопрос в другом. Пустят ли меня?» — поинтересовалась Волочкова.Она напомнила, что ранее ей не разрешали присутствовать на панихидах ее педагогов в Большом театре.
«Буду стоять с лилиями белыми. Пустите меня к гробу моего педагога!» —призвала артистка.Также она подчеркнула, что была единственной ученицей, навещавшей наставника в санатории во время его восстановления. К слову, ее право проститься с хореографом публично поддержал и телеведущий Андрей Малахов.
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