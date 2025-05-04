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Режиссер Наталья Бондарчук объявила, что ИИ заменит сценаристов в будущем

Наталья Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Мария Девахина)

Наталья Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Мария Девахина)

Режиссер и актриса Наталья Бондарчук в разговоре с ТАСС предположила, что искусственный интеллект может заменить сценаристов.
Заслуженная артистка РСФСР объяснила, что современные отечественные фильмы весьма сильно отличаются от «золотого века кинематографии», который пришелся на советское время.

«Искусственный разум может предложить самые невероятные сочетания, но это будет напоминать компьютерную игру», — выразила свое мнение Наталья Бондарчук.

Со слов режиссера, российские картины должны затрагивать душу зрителя, а еще вызывать гордость за народ.

«Чтобы мы плакали и смеялись, чтобы мы могли гордиться нашим народом, потому что нам выпало немало испытаний», — добавила Наталья Бондарчук.

Ранее сообщалось, что актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла на 86-м году жизни.

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#искусственный интеллект
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#сценарий
#фильм
Скончалась народная артистка России Алефтина Евдокимова
04 мая 2025, 13:56

Алефтина Евдокимова (Фото: кадр из сериала «Короли российского сыска»)

Актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла на 86-м году жизни, сообщила пресс-служба театра на официальном сайте.
«Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Алефтины Николаевны», — отмечалось в сообщении.

Пресс-служба театра уточнила, что информация о дате и месте прощания с Евдокимовой появится позже.

В театре подчеркнули, что Алефтина Евдокимова являлась актрисой редкого сценического обаяния, которая за годы работы исполнила больше 60 ролей. Среди них — Амалия в «Разбойниках» Фридриха Шиллера, Наташа в «Униженных и оскорбленных» Федора Достоевского, Мачеха в «Золушке» Евгения Шварца и иные.

Алефтина Евдокимова появилась на свет в 1939 году в городке Основа в Харьковской области. В 1963 году она стала выпускницей Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова. После получения диплома Евдокимова вошла в труппу Малого театра. Артистка трудилась и в кино, ее можно увидеть примерно в 40 российских фильмах.

Так, она перевоплотилась в мать главной героини Кати в картине Карена Шахназарова «Курьер».

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Ушел из жизни режиссер фильма «Объект преследования» Пак Хи Гон

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#смерть
#кино
#театр
#актриса
#фильм
#соболезнования
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Ушел из жизни режиссер фильма «Объект преследования» Пак Хи Гон
Скончался южнокорейский режиссер Пак Хи Гон
30 апреля 2025, 19:05

Фото: iStock/ Jack Holliday

На 57-м году жизни скончался южнокорейский режиссер остросюжетных триллеров Пак Хи Гон, сообщил зарубежный портал OSEN.
Отмечалось, что публика знала Пак Хи Гона как сценариста и продюсера. Он появился на свет в 1969 году. Мужчина изучал в университете специальность «Английская литература». Потом обучался за границей, а еще снимал музыкальные клипы.

Пак Хи Гон начал развивать карьеру в начале 2000-х и поставил шесть картин — драм и остросюжетных проектов. Среди его работ числятся ленты: «Скандал в Инсадоне», «Идеальная игра», «Фэншуй» и «Чемпион».

Последняя картина Пака вышла в 2023 году. Фильм под названием «Объект преследования» в жанре триллер представили даже в России.

Пак Хи Гон ушел из жизни 30 апреля. Причина смерти режиссера не раскрывалась.

Ранее сообщалось, что американская актриса Присцилла Пойнтер, исполнившая роль доктора Элизабет Симмс в третьей части «Кошмара на улице Вязов», умерла в возрасте 100 лет.

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#смерть
#южная корея
#режиссёр
#фильм
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В Москве состоится благотворительный концерт «Победы вечная весна»
30 апреля 2025, 14:59

Фото: istockphoto.com/Furtseff

Благотворительный концерт, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Пасхе, состоится 11 мая в Московском международном доме музыки, сообщают организаторы мероприятия.
«В программу концерта войдут пасхальные духовные песнопения, вокально-симфоническая музыка и военно-патриотические произведения в исполнении Монаха Киприана (Буркова), Центрального пограничного ансамбля ФСБ России и др.», — говорится в сообщении.
На мероприятии с приветственным словом выступит председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.

Концерт будет проводиться в пользу участников специальной военной операции.

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#москва
#день победы
#великая отечественная война
#сво
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На 74-м году жизни скончался актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Славомир Крыньский
27 апреля 2025, 19:59

Славомир Крыньский (Фото: кадр из фильма «Кингсайз»)

Польский режиссер, сценарист и актер Славомир Крыньский умер на 74-м году жизни, сообщило издание Super Express.
Известно, что режиссер ушел из жизни 25 апреля. Однако причина и детали его кончины не раскрываются.

Славомир Крыньский трудился над созданием картин «Ребенок счастья», «Книга великих желаний», «Любовные письма», «Подозрительные влюбленные» и «Это не то, что ты думаешь, лапочка». Как актер он играл в фильмах «Людоед» и «Кингсайз».

Ранее стало известно, что народный артист Российской Федерации, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни. О кончине актера сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Политик обратил внимание, что смерть Гафарова из жизни — большая потеря многих людей.

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#смерть
#актёр
#режиссёр
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Скончался народный артист РФ Фидан Гафаров
27 апреля 2025, 16:59

Фидан Гафаров (Фото: кадр из фильма «Всадник на золотом коне»)

Народный артист Российской Федерации, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Телеграм-канале.
Хабиров обратил внимание, что кончина Гафарова из жизни — большая потеря многих людей.

«Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря», — уточнил глава Башкирии.

Стоит напомнить, что Фидан Гафаров появился на свет в октябре 1947 года. В 19 лет он выпустился из Уфимского училища искусств и стал актером Башкирского академического театра драмы имени Гафури.

Как артист он дебютировал в драме «Песнь о любви», потом исполнил роль Алтындуга в картине «Всадник на золотом коне».

Ранее сообщалось, что канадский актер, драматург, писатель и театральный деятель Жан-Клод Джермейн умер на 86-м году жизни.

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#смерть
#артист
#актёр
#башкирия
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