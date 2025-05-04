Режиссер Наталья Бондарчук объявила, что ИИ заменит сценаристов в будущем

Наталья Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Мария Девахина)
Режиссер и актриса Наталья Бондарчук в разговоре с ТАСС предположила, что искусственный интеллект может заменить сценаристов.
Заслуженная артистка РСФСР объяснила, что современные отечественные фильмы весьма сильно отличаются от «золотого века кинематографии», который пришелся на советское время.
Со слов режиссера, российские картины должны затрагивать душу зрителя, а еще вызывать гордость за народ.
Ранее сообщалось, что актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла на 86-м году жизни.
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«Искусственный разум может предложить самые невероятные сочетания, но это будет напоминать компьютерную игру», — выразила свое мнение Наталья Бондарчук.
Со слов режиссера, российские картины должны затрагивать душу зрителя, а еще вызывать гордость за народ.
«Чтобы мы плакали и смеялись, чтобы мы могли гордиться нашим народом, потому что нам выпало немало испытаний», — добавила Наталья Бондарчук.
Ранее сообщалось, что актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла на 86-м году жизни.
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Ольга Енгалычева