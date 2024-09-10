Участниками конференции в Клину о русской усадьбе стали более 50 учёных

В Корпоративном университете развития образования завершилось региональное состязание «Педагог-психолог Подмосковья — 2024». Конкурсанты решали профессиональную задачу в реальном времени и презентовали её без мультимедийных средств, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Победительницей стала Наталья Шляпцева, педагог-психолог Икшинской средней школы из Дмитровского городского округа. Она будет представлять Московскую область на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт осенью.



«Я очень люблю участвовать в конкурсах. В конкурсе “Педагог-психолог” принимаю участие уже во второй раз. Буду полагаться на накопленный опыт борьбы и нацелена на самый лучший результат на всероссийском уровне. Я уверена в своих силах, своих наставниках и буду стараться достойно представить Московскую область», — поделилась победительница.





Елена Аксёнова из школы № 12 с углублённым изучением иностранных языков из Электростали заняла второе место. Марина Власова, педагог-психолог из школы № 1 Сергиева Посада, стала третьей.



Конкурс проходил с мая по сентябрь и состоял из четырёх этапов, включая очные и заочные туры. В 2024 году для участия было подано 63 заявки от педагогов-психологов со всей Московской области.