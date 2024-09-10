Участниками конференции в Клину о русской усадьбе стали более 50 учёных

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Всероссийская научно-практическая конференция «Культурный ландшафт русской усадьбы: к 40-летию музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока» проходит в усадьбе Боблово на территории городского округа Клин, участие в конференции принимают более 50 учёных, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участников конференции поприветствовала глава округа Алёна Сокольская.
Конференция началась 9 сентября и завершится сегодня, 10 сентября. На конференции обсуждаются пути развития музеев-заповедников, их влияние на культурный ландшафт территории, формирование музейных коллекций усадебных комплексов и ряд других тем.
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«Сохраняя наследие прошлого и привлекая внимание к нему людей пытливого ума, мы способствуем тому, чтобы живая нить нашей культуры и истории не прерывалась. Чтобы вновь и вновь на нашей земле рождались новые открытия», — сказала Алёна Сокольская.
Конференция началась 9 сентября и завершится сегодня, 10 сентября. На конференции обсуждаются пути развития музеев-заповедников, их влияние на культурный ландшафт территории, формирование музейных коллекций усадебных комплексов и ряд других тем.
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Лев Каштанов