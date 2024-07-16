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Участниками шатурского «Тугофеста» стали около 40 музыкальных коллективов

16 июля 2024, 17:03
Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Музыкальный фестиваль «Тугофест» состоялся на берегу Свиношного озера в посёлке Туголесский Бор городского округа Шатура, участие в четырёхдневном празднике приняли около 40 коллективов из разных городов России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Самые первые начинания были в 2013 году. Название «Тугофест» появилось приблизительно в 2016-2017-м году. А в 22-м году уже понеслась. Нам как организаторам просто это нравится, делаем просто на энтузиазме», — поделился организатор фестиваля Андрей Платонов.
Большой фестиваль проводится уже третий год подряд. В этот раз своим творчеством поделились музыканты, работающие в самых разных жанрах — от фолк-рока до хоррор-нью-металла. И каждый гость фестиваля смог найти себе что-то по душе.

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#шатура
#музыка
#фестиваль
#культура
Долголеты из Каширы стали призёрами областного конкурса «Битва хоров»
16 июля 2024, 15:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Вокальный коллектив «Родные напевы» клуба «Активное долголетие» городского округа Кашира завоевал призовое место на подмосковном конкурсе «Битва хоров», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ансамбль «Родные напевы» из Каширы под руководством Анастасии Буздиной занял второе место в номинации «Народная хороводная песня», — уточняется в сообщении.
Конкурс проводился в Дворце культуры имени В.Н. Леонова в городе Зарайск. Участие в областной «Битве хоров» приняли творческие люди старшего поколения из городских округов Кашира, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Дмитровский, Коломна и Дзержинский.

В администрации Каширы поздравили коллектив «Родных напевов» с успешным выступлением и пожелали дальнейших побед.

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Долголеты из Павловского Посада победили на областной «Битве хоров»
16 июля 2024, 11:41

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Хор «Очарование», созданный на базе клуба «Активное долголетие» Павлово-Посадского городского округа, одержал победу на открытом областном конкурсе вокальных коллективов «Битва хоров», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Коллектив «Очарование» выступал с двумя песнями «Уголок России» и «Конь», жюри присудило павлопосадцам победу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в областном конкурсе «Битва хоров» принимали участие пятнадцать коллективов из разных городских округов Московской области.

Хор «Очарование» был создан год назад, его руководительницей является Екатерина Крюкова, воспитавшая не одно поколение музыкальных коллективов и солистов.

Администрация Павлово-Посадского округа поздравила хор с заслуженной победой.

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#культура
#активное долголетие
#павловский посад
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В Подмосковье запустили летний турпроект «Умные путешествия»
16 июля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Летний туристический проект «Умные путешествия», посвящённый интересным маршрутам и достопримечательностям Московской области, запустило региональное министерство культуры и туризма в сотрудничестве с сервисом каршеринга BelkaCar, сообщает пресс-служба ведомства.
«Проект «Умные путешествия» включает в себя разнообразные подробные маршруты по достопримечательностям и малоизвестным местам Подмосковья, а также по летним мероприятиям региона», — говорится в сообщении.
Преимущества каршернига для турпоездки по региону отметил первый замминистра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

«Каршеринг в Подмосковье — это свобода путешествий и исследование уникальных уголков региона без привязанности к общественному транспорту. Благодаря ему каждый может стать первооткрывателем и почувствовать настоящее единение с историей и культурой», — сказал Шимко.
В министерстве напомнили, что вся информация о культурных событиях, а также интересные факты о подмосковных достопримечательностях регулярно публикуются в соцсетях ведомства и сервиса BelkaCar.

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#каршеринг
#туризм
#минкульттуризма мо
#московская область
#подмосковье
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Коллектив из Клина победил на международном творческом фестивале-конкурсе
15 июля 2024, 17:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Хореографический коллектив «Акулина», представляющий Клинскую школу искусств имени Чайковского, одержал победу на международном фестивале-конкурсе детского и молодёжного творчества «Радуга над Витебском», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Акулина» получила два диплома первой степени в номинации «Хореографическое творчество» за народно-сценический танец коллективов 10-13 и 14-17 лет, а также диплом за лучшую балетмейстерскую постановку в народно-сценическом танце «Мастерицы», — отмечается в сообщении.
Фестиваль-конкурс проводился в белорусском Витебске в рамках XXXIII международного фестиваля искусств «Славянский базар». Участие в «Радуге над Витебском» приняли более тысячи ребят из Белоруссии и России.

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#белоруссия
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#творчество
#фестиваль
#дети
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«Морская почта «Петербургского дневника» вновь начнёт работу в Кронштадте
15 июля 2024, 17:20

Фото: iStock/Aleksei Andreev

25 июля в Кронштадте снова заработает «Морская почта «Петербургского дневника».
В рамках акции у жителей и гостей города будет возможность бесплатно отправить открытки в любую точку России. Отмечается, что мероприятие будет приурочено ко Дню Военно-морского флота.

«В этом году город воинской славы Кронштадт отмечает большой юбилей – 320 лет со дня основания. Мы не могли обойти стороной такую важную дату и посвятили этому одну из открыток. Другие виды открыток – а всего их четыре – объединены тем, что на них изображены работы воспитанников Художественной школы Кронштадтского района», – отметил главный редактор издания Кирилл Смирнов.

А в Карелии выступили за переименование Дня освобождения республики от фашистских захватчиков. Теперь он будет называться «День освобождения от немецко-фашистских и финских захватчиков».

«Я всегда выступал за переименование этого дня. Я бы на первое место в формулировке поставил именно «финских». Ведь летом 1941 года после начала Великой Отечественной войны именно финские войска при поддержке немецко-фашистских вторглись на территорию Карелии. В ходе военной агрессии им удалось захватить значительную часть республики, в том числе и столицу региона», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru профессор кафедры отечественной истории института истории политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Веригин.

Ранее сообщалось, что в Чеховском городском округе Московской области 27 июля пройдёт традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях.

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#санкт-петербург
#история
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Областное мероприятие «Культурный код Подмосковья» посетили 20 тыс. человек
15 июля 2024, 16:12

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более 20 тыс. человек стали участниками общеобластного мероприятия «Культурный код Подмосковья», которое состоялось в прошедшие выходные более чем в 80 парках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей были организованы выставки, экскурсии и лекции по истории и культуре городских округов региона, анимационные и концертные программы.
«Например, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошёл концерт квартета Московской областной филармонии имени А. Алябьева и солистки Людмилы Боталовой. В Щёлковском парке культуры и отдыха провели конное шоу от Школы гвардейских подпрапорщиков. В парке «Вербилки» в Талдоме прошла иммерсивная экскурсия-чаепитие «Мануфактура Гарднеръ», – рассказали в пресс-службе.
Мероприятия были организованы в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные».

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#минкульттуризма мо
#культура
#искусство
#подмосковье
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#парки
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«Сенокос в Муранове» посетили более 3 тысяч человек
15 июля 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 3 тыс. человек побывали на фестивале народной культуры «Сенокос в Муранове, который прошёл в выходные в музее-заповеднике Усадьба «Мураново» в городском округе Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого состоялось мероприятие.
«Ярким событием стал покос травы на Барском лугу. Фестиваль также украсили выступления солистов Московской областной филармонии и Государственного академического оркестра солистов Московской областной филармонии «Русские узоры». Для гостей организовали встречу с писателем Марией Сидлер, а также с писателем, публицистом, автором статей и книг по истории старообрядчества Дмитрием Урушевым», – говорится в сообщении.
На празднике прошла ярмарка ремесленных изделий и товаров народных промыслов. Гости смогли принять участие в народных играх и мастер-классах, попробовать силы в декупаже, работе с керамикой, росписи пряников, создании текстильных и деревянных игрушек, изделий из полимерной глины и других видах ремёсел.

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#фестиваль
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#подмосковье
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Клин и Витебск обсудили сотрудничество в сфере культуры и туризма
15 июля 2024, 12:19

Фото: пресс-служба г.о. Клин

Делегация городского округа Клин посетила белорусский Витебск, в рамках визита была организована встреча главы Клина Алёны Сокольской с главой Витебска Геннадием Сабыничем, сообщает пресс-служба администрации подмосковного муниципалитета.
«На встреч стороны обсудили сотрудничество в сфере сохранения культурного наследия и исторических ценностей, а также договорились о развитии совместных проектов в сфере событийного туризма», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в рамках визита хореографический коллектив «Акулина» из Клинской школы искусство имени Чайковского принял участие в международном творческом конкурсе «Радуга над Витебском». Клинская делегация также поучаствовала в мероприятиях XXXIII международного фестиваля искусств «Славянский базар».

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#алёна сокольская
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В Подмосковье пройдёт фестиваль в честь победы в Битве при Молодях
12 июля 2024, 20:28

Фото: туристический портал МО

В Чеховском городском округе 27 июля пройдёт традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях.
Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин.
«Мероприятие состоится на историческом поле рядом с селом Молоди. Насыщенная культурно-историческая программа погрузит гостей в атмосферу Руси XVI века. Для посетителей подготовят выступления творческих коллективов Московской области, театрализованную военно-историческую реконструкцию битвы, русские игры и забавы. Приглашаю всех жителей и гостей нашего округа посетить это уникальное мероприятие», – написал Собакин в своём телеграм-канале.
По его словам, гости смогут посетить мастер-классы, исторический лагерь реконструкторов, торговые ряды, ярмарку изделий дизайнеров и ремесленников, а также фуд-корт и основную сцену.

Фестиваль проводится с 2009 года. В 2022-м благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва он получил федеральный статус.

Собакин добавил, что к месту проведения будет организован трансфер. А для автомобилистов предусмотрены удобные пути подъезда. Оставить машину можно будет на бесплатной парковке.

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