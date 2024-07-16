Участниками шатурского «Тугофеста» стали около 40 музыкальных коллективов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Музыкальный фестиваль «Тугофест» состоялся на берегу Свиношного озера в посёлке Туголесский Бор городского округа Шатура, участие в четырёхдневном празднике приняли около 40 коллективов из разных городов России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Самые первые начинания были в 2013 году. Название «Тугофест» появилось приблизительно в 2016-2017-м году. А в 22-м году уже понеслась. Нам как организаторам просто это нравится, делаем просто на энтузиазме», — поделился организатор фестиваля Андрей Платонов.Большой фестиваль проводится уже третий год подряд. В этот раз своим творчеством поделились музыканты, работающие в самых разных жанрах — от фолк-рока до хоррор-нью-металла. И каждый гость фестиваля смог найти себе что-то по душе.
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