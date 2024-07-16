В Подмосковье запустили летний турпроект «Умные путешествия»

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Летний туристический проект «Умные путешествия», посвящённый интересным маршрутам и достопримечательностям Московской области, запустило региональное министерство культуры и туризма в сотрудничестве с сервисом каршеринга BelkaCar, сообщает пресс-служба ведомства.
«Проект «Умные путешествия» включает в себя разнообразные подробные маршруты по достопримечательностям и малоизвестным местам Подмосковья, а также по летним мероприятиям региона», — говорится в сообщении.Преимущества каршернига для турпоездки по региону отметил первый замминистра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.
«Каршеринг в Подмосковье — это свобода путешествий и исследование уникальных уголков региона без привязанности к общественному транспорту. Благодаря ему каждый может стать первооткрывателем и почувствовать настоящее единение с историей и культурой», — сказал Шимко.В министерстве напомнили, что вся информация о культурных событиях, а также интересные факты о подмосковных достопримечательностях регулярно публикуются в соцсетях ведомства и сервиса BelkaCar.
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Лев Каштанов