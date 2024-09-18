Участниками Успенского молодёжного фестиваля стали более 170 человек

Фото: пресс-служба МИСК МО
Успенский молодежный фестиваль состоялся в Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове, участие в нём приняли более 170 человек, с ребятами пообщались подмосковные священнослужители, сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодежной политики (МИСК).
«Традиционно мы проводим Дни православной молодежи в феврале. На этих встречах ребята обсуждают важные для молодого поколения вещи, встречаются со священнослужителями, задают сложные вопросы, делятся своими переживаниями. После мы всегда получаем позитивную обратную связь, поэтому было решено организовать подобные мероприятия в каждой из пяти епархий Московской митрополии. До конца года планируем провести еще три таких форума», — сказала глава МИСК Екатерина Швелидзе.Фестиваль начался с молебна, а затем состоялась конференция, темой которой стала роль молодёжи в современном мире. Перед участниками выступил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Он посоветовал молодому поколению преодолевать вызовы, с которыми оно сталкивается, при помощи традиций и опираясь на добрые советы.
С гостями фестиваля побеседовали также член Общественно палаты Московской области, иерей Алексей Ильин и полковник в отставке, ветеран СВО, социальный координатор областного отделения фонда «Защитники Отечества» Вячеслав Шевяков.
Кроме того, для участников фестиваля провели экскурсию Вознесенской Давидовой пустыни и мастер-класс по рисованию.
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