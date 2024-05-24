В Подмосковье на выходных пройдут концерты «Город танцует в парках»

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В Подмосковье 25 и 26 мая пройдут концерты второго сезона фестиваля «Город танцует в парках». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерты пройдут 25 мая в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино в 11:00, в Центральном городском парке Королёва 15:00 и в Раменском городском парке в 19:00 и 26 мая в парке им. О. Степанова в Серпухове в 10:00, в городском парке Каширы в 15:00 и в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска в 20:00.
Посетить выступления могут все желающие. Подробную информацию можно найти на официальном сайте проекта и в танцевальном сообществе ВКонтакте.
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«Местные танцевальные команды представят зрителям концертные номера. Оценивать выступления будет звездное жюри, в составе которого среди прочих заслуженный артист РФ и художественный руководитель проекта Егор Дружинин. Также в рамках концертной программы на сцене выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы», — подчеркнули в пресс-службе.
Посетить выступления могут все желающие. Подробную информацию можно найти на официальном сайте проекта и в танцевальном сообществе ВКонтакте.
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Мира Полтева