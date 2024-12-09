Участники проекта «Непокорённый Курск» обменяются опытом с профессионалами в Красногорске

Фото: пресс-служба проекта «Непокорённый Курск»
Участники проекта «Непокорённый Курск» 12 декабря приедут в Красногорск для масштабного творческого обмена. Мероприятие пройдёт во дворце культуры «Подмосковье» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.
Завершится день посещение вручения премии «Золотой граммофон», организованной партнёром проекта Русской медиагруппой. Церемония каждый год собирает ярких представителей российской музыкальной сцены.
Проект «Народная история «Непокорённый Курск»» представляет собой уникальную инициативу, основанную на культурных и исторических традициях народа. Он объединяет широкий спектр материалов – от знаменитых произведений отечественной литературы до воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и свидетельств очевидцев августовских событий 2024 года, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область.
Документально-театральный проект «Народная история «Непокорённый Курск» основан на историях жителей приграничья, волонтёров, медиков и участников СВО. Их уже собрали более сотни. В основу театральной постановки ляжет роман Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом».
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«Для гостей запланирован профессиональный мастер-класс от театра «Новый город». Особенным событием станет встреча с актрисой театра и кино Мариной Майко. Участники также получат уникальную возможность перенять опыт профессионалов, творчество которых вдохновило зрителей по всей стране. Кроме того, гости из Курска встретятся с волонтёрами Подмосковья, что позволит укрепить связи между регионами и обменяться опытом в сфере добровольчества», – говорится в сообщении.
Завершится день посещение вручения премии «Золотой граммофон», организованной партнёром проекта Русской медиагруппой. Церемония каждый год собирает ярких представителей российской музыкальной сцены.
Проект «Народная история «Непокорённый Курск»» представляет собой уникальную инициативу, основанную на культурных и исторических традициях народа. Он объединяет широкий спектр материалов – от знаменитых произведений отечественной литературы до воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и свидетельств очевидцев августовских событий 2024 года, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область.
Документально-театральный проект «Народная история «Непокорённый Курск» основан на историях жителей приграничья, волонтёров, медиков и участников СВО. Их уже собрали более сотни. В основу театральной постановки ляжет роман Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом».
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Лора Луганская