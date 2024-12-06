Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Ситуация в Курской области уже скоро будет нормализована. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация близка к развязке. Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована», — сказал Песков.
Украинская регулярная армия вторглась в Курскую область в начале августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, росгвардейцев и пограничников. Работа по уничтожению противника в российском регионе продолжается по сей день.
Ранее жительница Курской области Людмила Тимошенко сообщила военным следователям СК РФ, что оставила свой дом из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ): её родное село и город Суджа подверглись массированным артиллерийским обстрелам.
По словам очевидицы, разрушены коммуникации, больница, множество жилых домов. Из-за постоянных бомбёжек семья Тимошенко пряталась в подвале, почти всё село уничтожили украинские боевики. Из-за грозившей опасности семья уехала в Курск.
Читайте также:
Хинштейн возглавил Курскую область: какие задачи поставил Путин и что изменится в регионе
«Котлы» для ВСУ под Суджей, приказ о выходе из Курской области, бои в Торецке: последние новости СВО
ВСУ прислали в Курскую область боевиков элитного подразделения БПЛА «Птахи Мадяра»
Элина Позднякова