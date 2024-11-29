Жители Подмосковья могут создать песню для проекта «Непокорённый Курск»

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Жители России могут принять участие в конкурсе по созданию главной песни для театрально-документального проекта «Народная история «Непокорённый Курск». Об этом сообщили организаторы конкурса – правительство Курской области и АНО «Центр креативных индустрий «Новый город».
«Конкурс народный – для всех жителей России. Он открыт как для профессиональных композиторов и музыкантов, так и для любителей. Темы касаются истории Великой Отечественной войны, Курской битвы, а также событий, связанных со вторжением ВСУ в августе 2024 года на курскую землю. Это темы мужества и стойкости русского человека в трудные времена, любви, которая помогает преодолеть любые трудности», – говорится в сообщении.Песня должна быть оригинальной и не использоваться в других театральных проектах. Длительность композиции – до 4 минут. Текст должен быть на русском языке. Допускаются разные музыкальные стили и жанры, но организаторы отдают предпочтение балладе или гимну.
Эти и другие условия участия в конкурсе можно найти по ссылке. Песню и согласие на её использование нужно направить до 15 декабря на электронную почту: nepokorennyikursk@yandex.ru.
Все работы прослушают участники и организаторы проекта. Лучшие разместят в соцсетях для народного голосования.
Песня-победитель будет использована в документально-театральном проекте «Народная История «Непокорённый Курск». На неё также будет создан видеоклип.
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Лора Луганская