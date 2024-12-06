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Жительница Курской области Людмила Тимошенко сообщила военным следователям СК РФ, что оставила свой дом из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ): её родное село и город Суджи подверглись массированным артиллерийским обстрелам.
По словам очевидицы, разрушены коммуникации, больница, множество жилых домов. Из-за постоянных бомбёжек семья Тимошенко пряталась в подвале, почти всё село уничтожили украинские боевики. Из-за грозившей опасности семья уехала в Курск.
Она добавила, что по пути видела множество сгоревших автомобилей и людей, бежавших от обстрелов. Супруг женщины отказался покидать свой дом и остался следить за хозяйством. Уже более трёх месяцев с ним нет связи.
Ранее боец 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Рыба» сообщил, что в Курскую область украинское командование перебросило шесть расчётов БПЛА из элитного подразделения «Птахи Мадяра».
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«Взрывы не прекращались целый день. <…> Мы переночевали, тоже всю ночь были взрывы. Утром мы сидели уже в подвале, потому что били по селу. Потом посмотрели — горело все кругом», — публикует слова Тимошенко в своём Telegram-канале РЕН ТВ.
Она добавила, что по пути видела множество сгоревших автомобилей и людей, бежавших от обстрелов. Супруг женщины отказался покидать свой дом и остался следить за хозяйством. Уже более трёх месяцев с ним нет связи.
Ранее боец 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Рыба» сообщил, что в Курскую область украинское командование перебросило шесть расчётов БПЛА из элитного подразделения «Птахи Мадяра».
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Анастасия Ларина