Студенты из Волоколамска стали призерами открытого регионального конкурса

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Волоколамские студенты стали призерами в открытом региональном конкурсе профессионального мастерства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В онлайн-формате прошел конкурс профессионального мастерства «Начало пути в специальности» среди студентов, обучающихся по специальности «Технология молока и молочных продуктов», «Технология продуктов питания животного происхождения».
В конкурсе приняли участие студенты шести учебных заведений СПО из Воронежской, Омской, Московской областей, а также Удмуртии, Башкортостана и Алтайского края.
Участники проходили онлайн-тестирование и также делали презентации на тему «Производство и продвижение молочных продуктов на рынке».
По итогам испытаний победителем стала Наталья Климина из волоколамского аграрного техникума «Холмогорка». Серебряными призерами стали Данила Князев из волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» и Дарья Ермоленко из «Россошанского колледжа мясной и молочной промышленности», а на третьем месте расположилась Ярослава Синякова из «Омского техникума мясной и молочной промышленности».
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В конкурсе приняли участие студенты шести учебных заведений СПО из Воронежской, Омской, Московской областей, а также Удмуртии, Башкортостана и Алтайского края.
По итогам испытаний победителем стала Наталья Климина из волоколамского аграрного техникума «Холмогорка». Серебряными призерами стали Данила Князев из волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» и Дарья Ермоленко из «Россошанского колледжа мясной и молочной промышленности», а на третьем месте расположилась Ярослава Синякова из «Омского техникума мясной и молочной промышленности».
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Мира Полтева