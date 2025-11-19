Всадник на лошади провалился в огромную яму и нашел склеп под Астраханью
В Астраханской области всадник на лошади случайно упал в огромную яму и обнаружил там склеп. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в Селитренном городище. Всадник ехал по степи, когда неожиданно упал в яму. Мужчина рассказал, что увидел в ней остатки кирпичной кладки, и позже сообщил об этом археологам.
Эксперты подтвердили, что это склеп времен Золотой Орды, датируемый XV–XVI веками. В склепе были обнаружены небольшие ниши и захоронения, выполненные в соответствии с исламскими традициями. Археологические работы по раскопке склепа проводились в 2005 году, после чего он был снова засыпан землей.
Читайте также: