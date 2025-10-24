В Мексике нашли 48 мешков с человеческими останками
В мексиканском штате Халиско нашли 48 мешков с человеческими останками. Об этом сообщает портал Tribuna de México.
По информации местных властей, поисковые работы на месте продолжаются, и число мешков может увеличиться. Сейчас специалисты устанавливают, скольким людям принадлежат останки.
К расследованию привлечены сотрудники Национальной поисковой комиссии и эксперты-криминалисты, на месте работают также экскаваторы и другая тяжелая техника. Специалисты ведут раскопки уже несколько недель.
Халиско считается одним из наиболее криминогенных регионов Мексики — здесь активно действуют наркокартели, и подобные массовые захоронения нередко связывают с их деятельностью.
Читайте также: