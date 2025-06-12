«Ценная находка»: Археологи нашли в центе Москвы удивительную вещь
Собянин: В Романовом переулке археологи нашли печать времен Ивана III
В центре столицы в Романовом переулке археологи нашли печать времен царя Ивана III Великого. О необычайно ценной находке сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
Редкая вещь была обнаружена недалеко от Церкви Знамения на Шереметевом дворе, где идут масштабные раскопки. Несмотря на множество найденных предметов истории, данная печать признана наиболее ценным сокровищем.
«Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые. Печать найдена в слое первой половины — середины XVI века», — рассказал Собянин.Найденным оттиском с надписью «Печать князя Великого Ивана Васильевича» скрепляли важные документы той эпохи. Стоит отметить, что Иван III был создателем единого Русского государства, очистившем страну от ордынского ига, напомнил Собянин. Именно поэтому данная находка весьма значима.