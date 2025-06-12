«Ценная находка»: Археологи нашли в центе Москвы удивительную вещь

12 июня 2025, 14:07

Собянин: В Романовом переулке археологи нашли печать времен Ивана III

Фото: Telegram @mos_sobyanin

В центре столицы в Романовом переулке археологи нашли печать времен царя Ивана III Великого. О необычайно ценной находке сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.





Редкая вещь была обнаружена недалеко от Церкви Знамения на Шереметевом дворе, где идут масштабные раскопки. Несмотря на множество найденных предметов истории, данная печать признана наиболее ценным сокровищем.

«Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые. Печать найдена в слое первой половины — середины XVI века», — рассказал Собянин.