Украину покидают культурные деятели

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Каждый пятый выехавший с Украины культурный деятель не хочет возвращаться назад. Об этом изданию LB.ua заявил глава украинского Минкульта Николай Точицкий.
«Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинства из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из пяти уехавших один не возвращается», — сказал он.Он добавил, что в республике даже нет соответствующей базы, по которой художники могли бы выезжать за рубеж, хотя ее должны были создать.
На Украине действует военное положение с конца февраля 2022 года. Дипломаты не рекомендуют посещать республику в том числе тем, кто имеет двойное гражданство, включая украинское. Визитеров попросту могут не выпустить обратно.
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Никита Кротов