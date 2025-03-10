Умер 63-летний актер, сыгравший в «Гарри Поттере» и «Докторе Кто»

Саймон Фишер-Беккер (Фото: кадр из сериала «Доктор Кто»)
Скончался 63-летний актер фильма «Гарри Поттер» Саймон Фишер-Беккер. Агент Саймона подтвердила информацию в соцсети.
Фишер-Беккер умер 9 марта. Что стало причиной кончины — не уточняется. Представительница артиста назвала его не только своим клиентом, но и близким человеком. Саймон знал своего агента 15 лет. Уточнялось, что еще Фишер-Беккер занимался писательством, являлся рассказчиком и хорошим оратором.
В фильмографии Саймона есть такие проекты, как «Любовь щенка», «Доктор Кто» и «Гарри Поттер», где он перевоплотился в Толстого монаха.
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«Он очень помог мне, был добрым, любезным и интересовался всеми. Мои соболезнования его брату, племянникам, племянницам и другим близким, а также его легиону поклонников», — поделилась представительница актера.
В фильмографии Саймона есть такие проекты, как «Любовь щенка», «Доктор Кто» и «Гарри Поттер», где он перевоплотился в Толстого монаха.
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