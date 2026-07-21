Умер актер Дмитрий Поднозов

21 июля 2026, 17:28

Дмитрий Поднозов (Фото: кадр из сериала «Огненный ангел»)

Умер актёр, руководитель художественного театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.