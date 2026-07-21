Умер актер Дмитрий Поднозов
Умер актёр, руководитель художественного театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Артисту было 64 года. В последние годы жизни Поднозов боролся с онкологическим заболеванием. В 2025 году у него диагностировали рак лёгких с метастазами в мозг. В театр подчеркнули, что это был трудный путь, но Дмитрий Владимирович проявлял силу духа до самого конца.
Дмитрий Поднозов получил широкую известность благодаря ролям в фильмах и сериалах «Пророк. История Александра Пушкина», «Мажор», «Духless 2», «Тайны следствия», «Ледокол», «Чернобыль». В 2018 году его работа в фильме «Сердце мира» была отмечена гран-при на фестивале «Кинотавр».
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