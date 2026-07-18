Умер создатель телевизионного мема «Ленин — гриб» Сергей Шолохов

18 июля 2026, 22:57

Журналист Сергей Шолохов ушёл из жизни в 67 лет

Сергей Шолохов (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Телеведущий Сергей Шолохов скончался в возрасте 67 лет. О его смерти сообщил пасынок Всеволод Москвин. Как уточнил Telegram-канал SHOT, причину случившегося он не назвал.





Знакомые журналиста рассказали, что его состояние резко ухудшилось после кончины супруги несколько лет назад — мужчина стал хуже выглядеть и чаще болел.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — сообщил Москвин.