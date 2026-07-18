Умер создатель телевизионного мема «Ленин — гриб» Сергей Шолохов
Журналист Сергей Шолохов ушёл из жизни в 67 лет
Телеведущий Сергей Шолохов скончался в возрасте 67 лет. О его смерти сообщил пасынок Всеволод Москвин. Как уточнил Telegram-канал SHOT, причину случившегося он не назвал.
Знакомые журналиста рассказали, что его состояние резко ухудшилось после кончины супруги несколько лет назад — мужчина стал хуже выглядеть и чаще болел.
«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — сообщил Москвин.Шолохов пришёл на Ленинградское телевидение в 1987 году как редактор отдела кино. Широкую известность ему принесла программа «Пятое колесо». В 1991 году в одном из выпусков вместе с музыкантом Сергеем Курёхиным он создал сюжет-мистификацию «Ленин — гриб».
В передаче авторы с серьёзным видом преподнесли как достоверный факт версию о том, что революционер употреблял галлюциногенные грибы и сам в итоге превратился в гриб. Этот розыгрыш вызвал большой общественный резонанс.