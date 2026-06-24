Умер актер фильма «Муж и дочь Тамары Александровны» Евгений Калинцев: причины смерти

24 июня 2026, 20:16

Актер Евгений Калинцев умер от продолжительного заболевания печени в 59 лет

Евгений Калинцев (Фото: кадр из фильма «Муж и дочь Тамары Александровны» (1988)

Актер театра и кино Евгений Калинцев скончался на 60-м году жизни из-за тяжелого поражения печени. Об этом РИА Новости сообщили в окружении артиста.