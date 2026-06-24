Умер актер фильма «Муж и дочь Тамары Александровны» Евгений Калинцев: причины смерти
Актер театра и кино Евгений Калинцев скончался на 60-м году жизни из-за тяжелого поражения печени. Об этом РИА Новости сообщили в окружении артиста.
Народный любимец ушел из жизни 17 июня, не дожив всего несколько недель до своего юбилея. Мэтр мог встретить день рождения 7 июля.
Прощание с Евгением Олеговичем прошло в среду в Москве. По данным близких, тело артиста кремировали, а прах в дальнейшем захоронят на Ваганьковском кладбище.
Калинцев родился в 1966 году. Его творческий путь был связан с ведущими московскими театральными площадками: он служил в Мастерской Петра Фоменко, играл в Театре-студии «Человек» и Театре.Doc. Яркие страницы его биографии — работы на сцене Театра на Малой Бронной, где он участвовал в легендарных спектаклях «Король Лир», «Идиот» и «Маленькие комедии».
В кино актер оставил заметный след в драматических картинах. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Бедная Лиза», «Пиковая дама», «Нежный возраст», «Лестница». Последней его работой в кинематографе стала роль в драме «Метаморфозис».
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