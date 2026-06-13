Умер актер из сериала «Семнадцать мгновений весны» Паул Буткевич

13 июня 2026, 06:44

Паул Буткевич (Фото: РИА Новости)

Латышский актер Паул Буткевич, запомнившийся российскому зрителю по роли в культовом советском сериале «Семнадцать мгновений весны», ушёл из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на близких артиста.