Умер актер из сериала «Семнадцать мгновений весны» Паул Буткевич
Латышский актер Паул Буткевич, запомнившийся российскому зрителю по роли в культовом советском сериале «Семнадцать мгновений весны», ушёл из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на близких артиста.
Обстоятельства его смерти не раскрываются. Информация о церемонии прощания с актером и похоронах появится позже.
Буткевич дебютировал в кино в 1960 году, и карьера актера быстро пошла в гору. За годы работы он воплотил на экране 150 ролей в фильмах разных стран. Помимо съёмок, Паул активно занимался концертной деятельностью — его выступления с успехом проходили во всех уголках Советского Союза.
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