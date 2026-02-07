Умер актер фильма «Ёлки» и сериала «Домашний арест» Игорь Гузун
В возрасте 65 лет скончался актер, режиссер, сценарист и продюсер Игорь Гузун. Об этом сообщает VOICE.
Гузун ушел из жизни в пятницу, 6 февраля. Артист долгое время страдал от серьезных проблем со здоровьем. В 2017 году он оказался в реанимации после того, как потерял сознание по пути на съемки. Врачи выявили у него предынсультное состояние и астенический синдром. Из-за бездомного образа жизни у режиссера развилась болезнь ног.
Игорь Гузун родился 30 мая 1960 года в Кишиневе. Получил образование на художественно-графическом факультете Кишиневского педагогического института и прошел обучение на актерско-режиссерских курсах Бухарестской Академии киноискусства. Работал учителем рисования в средней школе Кишинева, а затем перешел на студию «Молдова-фильм». За свою карьеру он принял участие в 86 проектах.
Личная жизнь актера была полна трудностей. Он неоднократно пытался построить семью, но в конечном итоге остался одиноким. В начале 2020 года Гузун рассказывал, что ему приходилось ночевать в кабинете директора дома престарелых или в аэропортах.
