В Госдуме рассказали, кому весной повысят пенсионные выплаты на 100%
Пенсионерам, которым в феврале исполнилось 80 лет, повысят пенсии с 1 марта. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
С 1 марта 2026 года пенсионеры, отметившие 80-летие в феврале того же года, получат увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100%. Это означает, что фиксированная часть пенсии станет вдвое больше, отметил парламентарий.
Говырин подчеркнул, что удваивается исключительно фиксированная выплата, а не вся пенсия в целом. Он уточнил, что это увеличение коснётся только тех, кто получает страховую пенсию по старости. При этом, если пенсионер уже имеет повышенную фиксированную выплату в связи с инвалидностью первой группы, отдельного повышения за достижение 80-летнего возраста ему не предусмотрено.
