В Госдуме рассказали, кому весной повысят пенсионные выплаты на 100%

Говырин: С 1 марта планируется повышение пенсии для россиян старше 80 лет

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Пенсионерам, которым в феврале исполнилось 80 лет, повысят пенсии с 1 марта. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.