Семья из Крыма обогатилась на миллионы рублей благодаря одной редкой книге

Редкий сборник Хлебникова с его автографом принес семье из Крыма 18 млн рублей

Раритетный сборник стихов Велимира Хлебникова с автографом поэта продали на аукционе за 18 миллионов рублей. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.





Книгу привезла на оценку семья из Крыма, которой она досталась по наследству от родственников. При стартовой цене в 1,5 миллиона рублей за лот развернулась напряжённая борьба, в результате которой итоговая стоимость выросла в 12 раз.





«И такие чудеса у нас случаются нередко! (...) У каждого есть возможность заработать свой миллион», — заявил коллекционер.