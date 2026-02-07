Семья из Крыма обогатилась на миллионы рублей благодаря одной редкой книге
Редкий сборник Хлебникова с его автографом принес семье из Крыма 18 млн рублей
Раритетный сборник стихов Велимира Хлебникова с автографом поэта продали на аукционе за 18 миллионов рублей. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.
Книгу привезла на оценку семья из Крыма, которой она досталась по наследству от родственников. При стартовой цене в 1,5 миллиона рублей за лот развернулась напряжённая борьба, в результате которой итоговая стоимость выросла в 12 раз.
У всех россиян появилась новая бесплатная функция в Telegram
«И такие чудеса у нас случаются нередко! (...) У каждого есть возможность заработать свой миллион», — заявил коллекционер.
Бурмистров отметил, что в «Литфонд» ежедневно поступают сотни заявок. Россияне приходят из разных уголков страны, чтобы продать предметы, которые показались им ценными.
Чаще всего такие «денежные находки» люди обнаруживают на блошиных рынках и старых чердаках, в кладовках и заброшенных домах. Но иногда, как в случае со счастливой семьей из Крыма, редкий предмет становится неожиданным наследством от бабушек, дедушек или других родственников.