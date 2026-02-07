Массовое отравление российских туристов произошло в одном из отелей Пхукета
Массовое отравление россиян произошло в одном из отелей Пхукета. За последние две недели заболело как минимум 19 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Жительница Воронежа, одна из отравившихся в отеле MBC Condotel, сообщила, что только в их группе шесть человек почувствовали себя плохо. На следующий день после прибытия она и её подруга начали испытывать сильные боли в животе и тошноту.
Через день с аналогичными симптомами — рвотой и болями в животе — слегли мать и её пятилетний сын. Позже к ним присоединились восьмилетняя дочь женщины и 50-летний мужчина, летевший с ними одним рейсом. У всех появились тошнота, диарея и рвота.
Заболевание протекает тяжело и долго. В больницах пациентам прописывают азитромицин и амоксиклав, что может свидетельствовать о бактериальной природе инфекции. По мнению пострадавших, причиной отравления могла стать водопроводная вода.
