Массовое отравление российских туристов произошло в одном из отелей Пхукета

07 февраля 2026, 09:30

Baza: Массовое отравление россиян произошло в одном из отелей Пхукета

Фото: iStock/nicoletaionescu

Массовое отравление россиян произошло в одном из отелей Пхукета. За последние две недели заболело как минимум 19 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.