Умер актер из фильма «Четыре танкиста и собака» Корчаровский

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Ушел из жизни польский актер Эугениуш Корчаровский, сыгравший во многих культовых фильмах советской эпохи. Он скончался на 88-м году жизни, сообщили родственники артиста.
Ушел из жизни польский актер Эугениуш Корчаровский, сыгравший во многих культовых фильмах советской эпохи. Он скончался на 88-м году жизни, сообщили родственники артиста.
Корчаровский играл в культовой комедии Махульского «Ва-банк». Многим советским зрителям актер известен по фильмам «Четыре танкиста и собака», «Знахарь», «Ставка больше, чем жизнь». Всего на счету актера роли в 51 фильме и сериале.
Эугениуш Корчаровский родился в 1937 году в Львове. В 1963 окончил Академию драматического искусства в Кракове. Работал в Лодзи, Новом театре, а также в театрах Ziemi Łódzkiej и Studyjnego. Он снимался в кино с 1965 по 2006 год.
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Корчаровский играл в культовой комедии Махульского «Ва-банк». Многим советским зрителям актер известен по фильмам «Четыре танкиста и собака», «Знахарь», «Ставка больше, чем жизнь». Всего на счету актера роли в 51 фильме и сериале.
Эугениуш Корчаровский родился в 1937 году в Львове. В 1963 окончил Академию драматического искусства в Кракове. Работал в Лодзи, Новом театре, а также в театрах Ziemi Łódzkiej и Studyjnego. Он снимался в кино с 1965 по 2006 год.
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Лия Мурадьян