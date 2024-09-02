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Умер актер из фильма «Четыре танкиста и собака» Корчаровский

Умер польский актер советской эпохи Эугениуш Корчаровский
02 сентября 2024, 21:39
Фото: istockphoto/NetPix

Фото: istockphoto/NetPix

Ушел из жизни польский актер Эугениуш Корчаровский, сыгравший во многих культовых фильмах советской эпохи. Он скончался на 88-м году жизни, сообщили родственники артиста.
Ушел из жизни польский актер Эугениуш Корчаровский, сыгравший во многих культовых фильмах советской эпохи. Он скончался на 88-м году жизни, сообщили родственники артиста.

Корчаровский играл в культовой комедии Махульского «Ва-банк». Многим советским зрителям актер известен по фильмам «Четыре танкиста и собака», «Знахарь», «Ставка больше, чем жизнь». Всего на счету актера роли в 51 фильме и сериале.



Эугениуш Корчаровский родился в 1937 году в Львове. В 1963 окончил Академию драматического искусства в Кракове. Работал в Лодзи, Новом театре, а также в театрах Ziemi Łódzkiej и Studyjnego. Он снимался в кино с 1965 по 2006 год.

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Известный оперный певец России скончался на 84-м году жизни
Умер народный артист России оперный певец Юрий Бацазов
02 сентября 2024, 21:07

Фото: Istockphoto/ Giancarlo Restuccia

Умер советский и российский оперный певец, заслуженный артист РСФСР и народный артист России Юрий Бацазов. Об этом сообщает правительство Северной Осетии, откуда родом певец.
«Печальная новость. Не стало Народного артиста России и Северной Осетии, оперного певца Юрия Бацазова. Мои искренние соболезнования родным и близким», – написал глава республики Сергей Меняйло на своей странице.

Юрий Бацазов выступал на сцене Саратовского государственного театра оперы и балета. После был солистом Северо-Осетинского государственного театра оперы и балета.

Юрий Базацов скончался на 84-м году жизни. Партия Алеко в одноименной опере Рахманинова считается одной из лучших заслуженного артиста. Также в репертуаре оперного певца были партии Жермон «Травиата» Джузеппе Верди, Фигаро «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, Валентин «Фауст» Шарля Гуно, Томский «Пиковая Дама» Петра Чайковский и многие другие.

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#чайковский
#артист
#опера
#смерть
#театр
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У стен кремля в Волоколамске устроили семейный праздник «Арбузник»
02 сентября 2024, 19:00

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Участники организации «Молодёжное содружество» провели большой семейный праздник «Арбузник». Гостей и жителей Волоколамского городского округа встречали у стен кремля, сообщили в пресс-службы администрации муниципалитета.
«Для гостей накрыл столы с арбузами, устроили множество развлечений и конкурсов, на которых можно было выиграть вкусные угощения и воздушных змеев, запускать которых, как оказалось, увлекательное развлечение не только для детей, но и для взрослых», – говорится в сообщении.
Мероприятие посетила замглавы округа Марина Марнова. Привлёк «Арбузник» и туристов. Многим понравились не только концепция праздника с угощением и змеями, но и место его проведения.

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В Дубне появилась новая уличная концертная площадка

Фестиваль ударной музыки в Егорьевске собрал более тысячи зрителей

В Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом
#волоколамск
#праздник
#семья
#подмосковье
#московская область
#кремль
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В Дубне появилась новая уличная концертная площадка
02 сентября 2024, 16:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Новую концертную площадку открыли в Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Площадка получилась камерной и живописной. Первыми на уличный подиум вышли воспитанники школы – лауреаты международных фестивалей, неоднократные победители международных конкурсов. На площадке смогут выступать все творческие коллективы наукограда.
«С идеей её создания к нам обратилась директор школы Ольга Ивановна Миронова – профессионал, человек искренне болеющий душой за город. У нас есть планы по благоустройству этой территории. Но главное, при поддержке губернатора, принято решение о строительстве пристройки и расширении здания Хоровой школы», – сказал глава наукограда Максим Тихомиров.
По его словам, эти работы планируют начать уже в следующем году.

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#дубна
#максим тихомиров
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#культура
#искусство
#школа
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#подмосковье
#московская область
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Фестиваль ударной музыки в Егорьевске собрал более тысячи зрителей
02 сентября 2024, 15:51

Фото: Виталий Сид

Первый фестиваль ударной музыки состоялся в подмосковном Егорьевске, он был организован совместно со школой игры на барабанах DrumSkill и собрал более тысячи человек, передаёт корреспондент Виталий Сид.
«На фестивале выступили ученики и преподаватели школы DrumSkill. Кроме того, для зрителей выступили танцовщики из школы брейк-данса под руководством Дмитрия Соловьева. А завершился фестиваль концертом молодой кавер-группы, которая исполнила любимые всеми хиты. Всего на фестивальной сцене выступили около тридцати человек.», — говорится в сообщении.
Организаторы мероприятия заверили, что планируют и впредь развивать этот фестиваль и приглашать туда всё больше талантливых местных музыкантов и гостей.

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#егорьевск
#фестиваль
#культура
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Умер народный артист России Алексей Кудинович
Народный артист России Алексей Кудинович скончался на 74-м году жизни
01 сентября 2024, 19:08

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

1 сентября ушел из жизни народный артист России Алексей Кудинович. Советский российский актер кино и ТВ, актер Малого театра скончался на 74-году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.
«Он был феноменально одаренным человеком. Одним из тех артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», – говорится в некрологе.

Алексей Кудинович родился 2 марта 1951 года. Играл фильмах Король Лир1982 года, Горе от ума 1977 года и многих других советских и российских фильмах. На сцене Кудинович играл в постановках «Три сестры» Чехова, «Лес» Островского, «Таинственный ящик» Каратыгина.

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#театр
#кино
#культура
#актёр
#артист
#смерть
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Умер актер из сериалов «Мухтар» и «Чернобыль»
Умер актер Георгий Малявский
31 августа 2024, 19:35

Фото: istockphoto/NetPix

На 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.Ру». Малявский снимался в том числе и в российских картинах.
В 1970 году он окончил Белорусский театрально-художественный институт, отучившись на актерском факультете на курсе Веры Павловны Редлих. В следующем году начал играть на сцене Белорусского театра им. Янки Купалы, а в начале 90-х стал заслуженным артистом Белоруссии.

Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.

Ранее сообщалось, что на 65-м году жизни умер олимпийский чемпион Робертас Жулпа.

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«Твори и умней»: Библиотеки Подмосковья приглашают на День открытых дверей

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#театр
#кино
#культура
#новости
#смерть
#актеры
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«Твори и умней»: Библиотеки Подмосковья приглашают на День открытых дверей
31 августа в библиотеках Подмосковья пройдут дни открытых дверей
30 августа 2024, 21:43

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Во всех подмосковных библиотеках 31 августа состоится День открытых дверей. Мероприятие начнется с 12:00. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко в беседе с «Радио 1» рассказала, что день открытых дверей в библиотеках Подмосковья проводятся уже в пятый раз.
«Сотрудники ищут новых преподавателей, новые кружки, новые студии. В Московской области работает 921 библиотека. Они все разные, но все подготовили интереснейшую программу. И если в прошлом году в библиотеках работало порядка 800 кружков и студий, то в этом году откроется еще 300 новых кружков. У нас есть и интеллектуальные: шахматы, шашки, робототехника, программирование, иностранные языки, развивающие занятия для малышей. Есть и творческие: музыкальные, театральные, рисование, мультипликация, рукоделие. Мы объединили эти все направления в 2 проекта: умней в библиотеке и твори в библиотеке. Поэтому теперь в библиотеки нужно приходить, чтобы творить и умнеть», — рассказала собеседница.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что программа мероприятий в библиотеках рассчитана на детей всех лет и взрослых.

«Программа индивидуальная и исключительная в каждой библиотеке. В центре детского семейного чтения в Балашихе представят новые курсы по каллиграфии и 3D модели, в Дмитровском центре библиотеки откроются новые иностранные курсы, в том числе по китайскому языку. В Дубне откроют занятия по робототехнике, в библиотеке Одинцова проведут занятия по брейк-дансу. Всего у нас в библиотеках области 83 новые студии шахмат откроются», — сообщила Елена Замышляйченко.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По ее словам, в дни открытых дверей будут еще и различные развлекательные шоу мыльных пузырей, встречи с коллекционерами и авторами, мастер-классы и театрализованные постановки.

«В 12 часов библиотеки начнут все мероприятия. Всех зовем в гости посмотреть на наши достижения, на наши новые планы, поддержать подсказать, что еще хотят увидеть в библиотеках, посмотреть на новые книги. Наши библиотеки пополняются новой литературой — более 500 тысяч книг в этом году поступило. Нельзя не сказать про новые модельные библиотеки, на которые приезжают посмотреть со всего мира», — рассказала директор Губернской библиотеки.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что в октябре в подмосковных библиотеках готовится областной турнир по домино.


Фото: Центральная библиотека им. Чехова Истра

Про все мероприятия и подробности можно узнавать на портале «Библиотеки Подмосковья».

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#выставка
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#сотрудники
#библиотека
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В Петербурге покажут проекцию города будущего
30 августа 2024, 18:50

Фото: iStock/OlyaSolodenko

В Санкт-Петербурге в рамках шоу «Поющие мосты» на Дворцовом мосту покажут проекцию города будущего «Мегаполис XXI века».
Отмечается, что сам мост специально украсят изображениями высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, второй очереди аэропорта Пулково, широтной магистрали скоростного движения, второй кольцевой автодороги и т. д.

«Для Петербурга «Поющие мосты» – уже традиция, хоть и зародилась она относительно недавно. Это шоу сочетает историческое и культурное наследие города с современными технологиями. Символизирует красоту и гармонию Петербурга и надолго остается в памяти и сердцах жителей и гостей города», – приводит «Петербургский дневник» слова губернатора города Александра Беглова.

До этого сообщалось, что в Эрмитаже можно увидеть экспонаты из экспедиций русского исследователя Азии Петра Козлова, о котором сняли фильм «Пётр Козлов. Путь к сердцу Азии».

«Вы сходите в Эрмитаж, посмотрите на представленные там экспонаты из экспедиций Козлова. Это целая вселенная, неизвестная ранее европейцам. Эти исследователи были для современников, как космонавты для людей второй половины XX века. Их экспедиции освещали газеты. Если пропадала связь с участниками экспедиции или приходили тревожные известия, это было поводом для беспокойства и волнений для самой широкой публики», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей продюсер Лариса Базылевич.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом Необычную художественную выставку под открытым небом открыли на аллее вдоль стадиона «Металлург».

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#выставка
#фильм
#проект
#шоу
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#петербург
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В Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом
30 августа 2024, 14:14

Фото: Андрей Семибратов

В Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом Необычную художественную выставку под открытым небом открыли на аллее вдоль стадиона «Металлург» в Ступине в преддверии празднования Дня города, передаёт корреспондент Андрей Семибратов.
«На аллее разместили огромные плакаты, на которых напечатали картины известного ступинского художника Юрия Бороздина. Все произведения посвящены родному городу живописца», — говорится в сообщении.
Оригиналы картин представлены на выставке «Мой город», которая открылась 29 августа в Ступинском историко-краеведческом музее. В экспозиции более 100 работ, по ним можно проследить, как менялся город на протяжении десятилетий.

Отмечается, что ко Дню города в Ступине готовят и другие пространства, например, на центральной площади монтируют сцену, где состоится праздничный концерт.

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