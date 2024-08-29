Актриса Орнелла Мути прилетит погулять по Петербургу

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Легенда мирового кино итальянская актриса Орнелла Мути летит в Россию на открытие выставки художника Никаса Сафронова 31 августа.
«Актриса села в самолёт до Стамбула и оттуда прилетит в Петербург», – сообщает Telegram-канал Mash.Звезда кино собирается погулять по культурной столице и посмотреть красоты России.
До этого Мути посещала Россию в ноябре 2023 года. Тогда легендарная актриса привезла постановку «Героическая жизнь гения» в честь композитора Людвига Бетховена. Спектакль показывали в Театре на Таганке в Москве.
Партнерша Алена Делона по фильмам родом из Рима, но ее дед и бабушка родились в Санкт-Петербурге. Сама Орнелла рассказывала, как в детстве мама пела ей песни на русском. Поэтому актриса считает русские традиции частью своей культуры.
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Лия Мурадьян