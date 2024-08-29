Группа АВВА запретила Трампу использовать свои песни на мероприятиях

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Знаменитая шведская группа АВВА и звукозаписывающая компания Universal Music заявили протест по поводу использования песен музыкального коллектива в ходе предвыборных мероприятий кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Об этом сообщила шведская газета Svenska Dagbladet. По словам представителей звукозаписывающего лейбла, они вместе с участниками группы с удивлением узнали о появлении видеозаписей с митингов и предвыборных встреч Трампа, на которых звучат записи ансамбля. Они потребовали, чтобы всё это было немедленно прекращено и удалено из сети.
Менеджеры Universal Music подчеркнули, что не получали никаких запросов на использование музыки, как и не давали Трампу и его сторонникам никаких разрешений и лицензий.
Скорее всего, речь идёт о предвыборной встрече Трампа в городе Сент-Клауд в штате Миннесота, где проживает много выходцев из Швеции. Там в присутствии восьми тысяч сторонников трампа звучал хит АВВА «The Winner Takes It All» («Победитель забирает всё»).
Читайте также:
Король Швеции наградил членов группы ABBA рыцарскими орденами
В столичном Театре МДМ продолжается показ мюзикла «ШАХМАТЫ»
«Проведешь остаток жизни в тюрьме»: Трамп обвинил Цукерберга в поддержке заговора
Менеджеры Universal Music подчеркнули, что не получали никаких запросов на использование музыки, как и не давали Трампу и его сторонникам никаких разрешений и лицензий.
Скорее всего, речь идёт о предвыборной встрече Трампа в городе Сент-Клауд в штате Миннесота, где проживает много выходцев из Швеции. Там в присутствии восьми тысяч сторонников трампа звучал хит АВВА «The Winner Takes It All» («Победитель забирает всё»).
Читайте также:
Король Швеции наградил членов группы ABBA рыцарскими орденами
В столичном Театре МДМ продолжается показ мюзикла «ШАХМАТЫ»
«Проведешь остаток жизни в тюрьме»: Трамп обвинил Цукерберга в поддержке заговора
Александр Бойцов