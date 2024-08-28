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Всероссийская премьера фильма «9 секунд» о подвиге молодого матроса пройдёт 26 сентября

Премьера фильма «9 секунд» о подвиге 19-летнего матроса пройдёт 26 сентября
28 августа 2024, 16:41

Видео: пресс-служба Каро Продакшн

Всероссийская премьера полнометражного художественного кинофильма «9 секунд» пройдёт 26 сентября. Она будет приурочена к годовщине подвига Алдара Цыденжапова, сообщили создатели картины.
Картина основана на реальных событиях – подвиге 19-летнего матроса Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова, который в 2010 году спас 348 членов экипажа легендарного эсминца «Быстрый».
«2010 год. База Тихоокеанского флота. На эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Короткое замыкание, пожар. На борту – 348 человек. Без колебаний противостоять огню решает матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка», – говорится в описании фильма.


Фото: пресс-служба Каро Продакшн

По словам создателей, в Забайкальском крае, где родился Алдар, все с интересом отнеслись к съёмкам. Все жители предлагали помощь съемочной группе.
«Куда бы мы ни приходили, перед нами открывались все двери, когда мы говорили, что снимаем фильм про Алдара. Люди бежали и предлагали любую форму услуг: в транспорте, в реквизите. То же самое было и во Владивостоке. Тихоокеанский флот, как всегда, на высоте. Командующий флотом и все, кто был причастен, оказали нам огромную помощь и поддержку», – рассказал продюсер Юрий Обухов.
Режиссёром картины выступил Олег Штром, ранее снявший ленту «Нахимовцы». В ролях Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Олег Бабуев, Алексей Кирсанов, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Арюна Цыденова, Владимир Илюхин и другие.


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#искусство
#кино
#фильм
#премьера
#россия
В Каширском краеведческом музее представят выставку «Новые герои Подмосковья»
28 августа 2024, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее С 3 по 20 сентября будет работать выставка «Новые герои Подмосковья». На ней будут представлены живописные и графические работы современных художников столичного региона, посвящённые спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Передвижная выставка пройдет в 17 городских округах Московской области. Это Дмитров, Электросталь, Зарайск, Шаховская, Щёлково, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Кашира, Домодедово, Серпухов, Павловский Посад, Лобня, Лотошино, Воскресенск, Красногорск и Руза. В каждом городе планируют общение художников с аудиторией, встречи школьников и студентов с участниками СВО», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Выставка организована по инициативе президента Общественного фонда «Фонд культурных инициатив» Московской области Андрея Кошелева. Они проводится при поддержке правительства Московской области, Фонда президентских грантов и Союза журналистов Подмосковья.

Открытие экспозиции состоится 3 сентября в 14 часов.

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#кашира
#музей
#выставка
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#герои
#подмосковье
#московская область
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Благоустройство территории Саввино-Сторожевского монастыря идёт по графику
28 августа 2024, 13:41

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и наместник Саввино-Сторожевского монастыря архимандрит Стефан проверили ход благоустройства в Звенигородской обители. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Монтаж бортовых камней почти завершён. Рабочие укладывают плитку и готовят основание для нового асфальта на центральной аллее монастыря.
«В этом году делаем центральную аллею и подходы к церквям, палатам и корпусам. Уже подготовлена подушка из щебня для укладки асфальта, завершается установка бордюрного и садового камней. С понедельника на центральной аллее начнут укладывать новое покрытие. Планируется построить игровую площадку для маленьких прихожан и сделать стеклянное ограждение на смотровой площадке. Сейчас его изготавливают. Материалы при благоустройстве используются самые надёжные и качественные – делаем на долгие годы», – рассказал Иванов.
Как отметили в администрации, Святой Савва Сторожевский, ученик преподобного Сергия Радонежского, почитался как покровитель Отечества. Он был духовником семьи благоверного великого князя Димитрия Донского и его сына Юрия Звенигородского, по просьбе которого в 1398 году на горе Сторожа основал монастырь.

Недавно, 23 августа, Русская православная церковь отмечала значимую дату – второе обретение и перенесение мощей святого преподобного Саввы. Именно в этот день в 1998 году мощи русского святого вернулись в устроенную им обитель в Звенигород. С марта 1985 года они покоились в Покровском храме Московского Данилова монастыря.

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#религия
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В России стартовал детский конкурс рисунков по ПДД
28 августа 2024, 13:37

Фото: iStock/oleghz

Начался приём заявок на VII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад», мероприятие проводит Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной, сообщает пресс-служба фонда.
«Целью конкурса является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические способности и навыки ребёнка», — отмечается в сообщении.
Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от трёх до четырнадцати лет, им предлагается разработать персональный маршрут до своей школы или детского сада и отобразить его в рисунке. Работы принимаются до 30 сентября включительно по адресу: konkurs.pdd@fond-edykina.ru.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте фонда-организатора.

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#конкурс
#дети
#рисунки
#пдд
#фонд
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Школьница из Можайской воспитательной колонии победила на всероссийском конкурсе
28 августа 2024, 11:19

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО

Победу на XXII конкурсе «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» одержала девушка из Можайской воспитательной колонии, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФСИН РФ.
«Конкурс проводился в два этапа. Первый проходил проводился в общеобразовательных школах местных органов ФСИН, на второй было представлено одиннадцать творческих работ. Комиссия оценивала уровень знаний конкурсантов, общую эрудицию, содержание и оформление творческих работ, актуальность темы и культуру речи», — говорится в сообщении.
Победительницей конкурса стала воспитанница Можайской колонии. В этом году она окончила 11-й класс в школе, расположенной в колонии. Девушка увлекается рисованием портретов и чтением стихов, а её конкурсная работа была посвящена российским семейным ценностям.

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#можайск
#колония
#конкурс
#школьники
#девушка
#фсин
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Подмосковную молодёжь пригласили принять участие в поэтическом конкурсе
28 августа 2024, 10:58

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Стать участниками Московского межрегионального поэтического конкурса «Россия — земля моя!» приглашают подростков и молодых людей из различных краёв и областей страны, сообщает пресс-служба правительства Москвы.
«Конкурс является площадкой, на которой участники раскрывают свой творческий потенциал, обмениваются опытом и вдохновением. Принять участие в конкурсе могут как начинающие, так и профессиональные авторы вне зависимости от региона их проживания в возрасте от четырнадцати до 35 лет», — говорится в сообщении.
Организаторы отмечают, что главными темами конкурса является любовь к Родине, верность Отечеству, а также различные актуальные проблемы нашего общества.

Для участия в конкурсе нужно до 15 октября заполнить заявку по ссылке.

Лучшие стихи будут включены в поэтический сборник, а победителей пригласят в Москву на финальный гала-концерт и награждение ценными призами.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Молодёжной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы.

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#конкурс
#молодёжь
#стихи
#поэзия
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Зарайск набрал 20,8 тыс. голосов в борьбе за звание культурной столицы России
28 августа 2024, 10:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Зарайск в борьбе за почётное звание «Культурная столица России» с другими 25 городами набрал более 20 голосов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На Зарайск набрал чуть более 20,8 тыс. голосов, что меньше, чем у лидирующих городов: Владимира (86 658), Владивостока (72 445) и Екатеринбурга (71 402). Зарайск стремится стать центром культурной агломерации Московской области. Наш городской округ тесно связан с выдающимися личностями, такими как Фёдор Достоевский, которые оказали значительное влияние на культуру и историю России», – говорится в сообщении.
В конкурсе «Культурная столица 2026 года» участвуют города со всей России. Жители подмосковного Зарайска, как и все россияне, могут проголосовать за город до 1 декабря. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале госуслуг и перейти по ссылке. После авторизации станет доступным голосование.

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На историческом поле под Можайском представят реконструкцию Бородинской битвы

В Мытищах в 15-й раз открыли экспозицию Пространства талантливой молодёжи

В «Новом Иерусалиме» стартовал посвящённый Тарусе выставочно-просветительский проект
#зарайск
#культура
#подмосковье
#московская область
#голосование
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На историческом поле под Можайском представят реконструкцию Бородинской битвы
28 августа 2024, 09:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье с 31 августа по 1 сентября состоится Военно-исторический фестиваль «День Бородина». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Фестиваль пройдёт на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника в Можайском городском округе. В программу включены зрелищные реконструкции, мастер-классы, экскурсии и другие активности. В самом центре Бородинского поля будут работать интерактивные площадки на военно-исторических биваках русской и французской армий. Посетители смогут научиться фехтованию и приёмам владения холодным оружием», – уточнили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

31 августа, в субботу, пройдут военно-исторические манёвры, которые станут репетицией реконструкции эпизодов Бородинской битвы. Также запланированы торжественные мероприятия в часть 185-летия основания Бородинского музея. В завершении дня пройдёт праздничный концерт.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

1 сентября, в воскресенье, гости увидят дефиле костюмов XIX века «Красота минувших эпох» и будут наблюдать за торжественным церемониалом на Батарее Раевского в память о погибших в Бородинском сражении.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Кульминацией праздника станет военно-историческая реконструкция с участием пехоты, кавалерии и артиллерии. Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте музея-заповедника.

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#фестиваль
#московская область
#история
#бородинское поле
#бородино
#можайск
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В Мытищах в 15-й раз открыли экспозицию Пространства талантливой молодёжи
27 августа 2024, 20:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Молодёжном центре «Импульс» в Мытищах торжественно открылась 15-я экспозиции в рамках Пространства талантливой молодежи «Импульс. АРТ». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Импульс. АРТ» – уникальное мультиформатное место. Это не только выставочное пространство с уникальными и креативными экспонатами, но и зона отдыха для всех желающих. Здесь можно насладиться разнообразием работ, созданных молодыми и талантливыми творцами. Каждый экспонат перенесёт в удивительный мир красоты и искусства», – говорится в сообщении.
Как рассказали в администрации, для всех участников торжественного открытия провели экскурсию по экспозиции. Каждый посетитель мог лично задать вопрос творцам и узнать секреты создания выставочных работ.

Пространство талантливой молодежи «Импульс. Арт» будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 до 17 сентября. Вход свободный.

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#мытищи
#культура
#искусство
#таланты
#молодёжь
#выставка
#подмосковье
#московская область
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В «Новом Иерусалиме» стартовал посвящённый Тарусе выставочно-просветительский проект
В «Новом Иерусалиме» стартовал посвящённый Тарусе выставочный проект
27 августа 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Выставочно-просветительский проект «Культурных полюс. Таруса» стартовал в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре. Проект объединяет более 100 живописных работ, мастеров, творчество которых связано с Тарусой, а также художников «Тарусской школы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект предлагает взглянуть на Тарусу как на явление, объединяющее художников разных стилей и направлений.
«В экспозицию выставки органично и гармонично вписаны работы из фондов музея «Новый Иерусалим», в том числе те, что ранее не экспонировались. Мы не только говорим о Тарусе как об уникальном месте, подарившем вдохновение художникам, но и о собственной музейной коллекции, ещё не раскрывшей всецело свой потенциал», – сказала директор музея Анна Антипенко.
В экспозицию вошли произведения Василия Поленова, Виктора Борисова-Мусатова, Александра Подколзина, Владимира Башлыкова и других мастеров. Впервые в большом объёме представлены работы Василия Шитикова, в том числе его акварель с изображением Цветаевского дома, дачи «Песочное».

Особенность проекта – насыщенная образовательная программа, в которую входят встречи с художниками, мастер-классы и другие мероприятия.

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