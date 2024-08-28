Всероссийская премьера фильма «9 секунд» о подвиге молодого матроса пройдёт 26 сентября

Видео: пресс-служба Каро Продакшн
Всероссийская премьера полнометражного художественного кинофильма «9 секунд» пройдёт 26 сентября. Она будет приурочена к годовщине подвига Алдара Цыденжапова, сообщили создатели картины.
Картина основана на реальных событиях – подвиге 19-летнего матроса Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова, который в 2010 году спас 348 членов экипажа легендарного эсминца «Быстрый».
Фото: пресс-служба Каро Продакшн
По словам создателей, в Забайкальском крае, где родился Алдар, все с интересом отнеслись к съёмкам. Все жители предлагали помощь съемочной группе.
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«2010 год. База Тихоокеанского флота. На эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Короткое замыкание, пожар. На борту – 348 человек. Без колебаний противостоять огню решает матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка», – говорится в описании фильма.
Фото: пресс-служба Каро Продакшн
По словам создателей, в Забайкальском крае, где родился Алдар, все с интересом отнеслись к съёмкам. Все жители предлагали помощь съемочной группе.
«Куда бы мы ни приходили, перед нами открывались все двери, когда мы говорили, что снимаем фильм про Алдара. Люди бежали и предлагали любую форму услуг: в транспорте, в реквизите. То же самое было и во Владивостоке. Тихоокеанский флот, как всегда, на высоте. Командующий флотом и все, кто был причастен, оказали нам огромную помощь и поддержку», – рассказал продюсер Юрий Обухов.Режиссёром картины выступил Олег Штром, ранее снявший ленту «Нахимовцы». В ролях Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Олег Бабуев, Алексей Кирсанов, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Арюна Цыденова, Владимир Илюхин и другие.
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Лора Луганская